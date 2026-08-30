AKP'nin emekli ve asgari ücretlilere bir kereliğine yüksek zam planı

AKP'nin özel sektöre yönelik kredi ve finansman destekleri genişletilirken, emekli ve asgari ücretlilere yönelik olası zam planı da gündeme geldi. Ekonomideki uygulamaların seçim dönemine kadar sürdürüleceği, seçime birkaç ay kala ise emekli ve çalışanlara bir defaya mahsus yüksek maaş artışı yapılmasının planlandığı öne sürüldü.

KAMU BANKALARI HAREKETE GEÇİYOR

ANKA Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam, haftalık ekonomi analizinde özel sektörün uzun süredir talep ettiği finansman desteğinde yeni adımların atılırken, kamu bankalarının kredi faizlerini düşürmeye ve borç yapılandırmalarını genişletmeye hazırlandığını belirtti.

Sağlam, enflasyonla mücadele programının dördüncü yılında beklenen sonuçların alınamaması, başta KOBİ'ler olmak üzere çok sayıda işletmenin finansman sorununu büyüttüğü, artan iflas ve konkordatoların yanı sıra batık kredilerdeki yükseliş de şirketlerin yaşadığı sıkıntının boyutunu ortaya koyduğu ifade etti.

Sağlam'a göre kredi faizlerinin yüksek seyretmesi nedeniyle işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla kamu kaynaklı destekler yeniden devreye alınmaya başladı.

KAMU KREDİLERİNDE DESTEKLER GENİŞLİYOR

Yıl ortasında başlayan nefes kredilerinin ardından işletmelere yönelik finansman desteklerinin kapsamı genişletildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi sektörüne 250 milyar liralık yeni kredi sağlanacağını açıklarken, Orta Vadeli Program kapsamında yeni desteklerin de gündeme geleceğini söyledi.

Merkez Bankası kaynaklı YTAK kredilerinde de kullandırma koşullarının gevşetilmesi ve kredi limitinin 750 milyar liraya çıkarılması planlanıyor.

Bunun yanında BAĞ-KUR prim borcu bulunan esnafın da kredi desteklerinden yararlanmasının önü açıldı. Borçların ödenebilmesi amacıyla 36 aya kadar vadeli ek kredi imkanı sağlanması gündeme geldi.

KAMU BANKALARI FAİZ İNDİRİMİNE HAZIRLANIYOR

Kamu bankalarının yöneticileri de kredi maliyetlerini düşürmeye yönelik yeni adımların sinyalini verdi.

Kamu bankalarının genel müdürleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Diyarbakır'da gerçekleştirdikleri toplantıda, Merkez Bankası'nın fonlama faizini politika faiziyle birlikte yüzde 37 seviyesine çekmesinin kredi faizlerine de yansıyacağını belirtti.

Buna göre kamu bankalarının önümüzdeki haftadan itibaren kredi faizlerinde yeni indirimlere gitmesi ve ödeme güçlüğü yaşayan işletmeler için kredi yapılandırmalarını artırması bekleniyor.

Böylece hem yeni kredi kullanacak şirketlerin daha düşük faizle finansmana ulaşmasının hem de mevcut borçlarını ödemekte zorlanan işletmelerin yeniden yapılandırma imkanlarının genişletilmesinin önü açılacak.

EMEKLİ VE ÇALIŞANA SEÇİM ÖNCESİ ZAM

Ekonomide özel sektöre yönelik destekler genişlerken, dar ve sabit gelirlilerin durumuna ilişkin planın ise seçim takvimine bağlı olduğu değerlendiriliyor.

Bu kapsamda emekli ve çalışanlara yönelik sürekli bir gelir artışı yerine, seçimden yaklaşık 5-6 ay önce bir defaya mahsus yüksek maaş zammı yapılması planının gündemde olduğu öne sürülüyor.

Buna göre özel sektöre yönelik kredi ve finansman desteklerinin seçim sürecine kadar artırılarak sürdürülmesi, seçim tarihi yaklaştığında ise emekli ve çalışanların maaşlarında yüksek oranlı bir artış yapılması hedefleniyor.

Ekonomide uygulanan kamu desteklerinin maliyetinin ise bütçe üzerinde yeni bir yük oluşturabileceği belirtiliyor. Kamu bankaları ve Merkez Bankası üzerinden sağlanan finansman imkanlarının genişlemesi, kamu kaynaklarının kullanımını da artırıyor.

"FATURA YİNE YOKSUL HALKA ÇIKACAK"

ANKA Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam şöyle konuştu:

Verilen bu destekler sadece özel sektöre, hem de sadece bundan yararlanacak seçilmiş işletmelere yarayacak. Bu paranın Hazine’den, yani halkın cebinden çıktığı hep akılda tutulmalı. Buna karşılık dar ve sabit gelirliye, emekliye bir destek olacak mı derseniz, hemen seçim öncesinde yapılacak yüksek maaş zamlarından başka bir şey olamaz.

Yani özel sektöre destek seçime kadar artarak devam edecek, seçime ne zaman karar verilirse, onun 5-6 ay öncesinde çalışan ve emekliye bir kez yüksek zam yapılacak. Mevcut iktidarın, “sürekli sermayeye transfer yapıldığını gören, bu süreçte iyice yoksullaştığını artık bilen halkın, tek seferlik yüksek zammın ardından kendisine oy vereceğini düşündüğü” anlaşılıyor.

Halbuki geçen hafta nas politikaları sonucu mecburen devreye sokulan KKM uygulaması, nihayet sona erdi. Çeşitli tahminler var ama, ekonomiye en az 60 milyar dolar civarında zarar veren bir uygulamadan söz ediyoruz. İktidarın çağdışı ekonomi politikasıyla bu fatura çıktı ve neredeyse tüm fatura dar ve sabit gelirlinin oldu, yoksullaşma arttı. Oy verecek halk bunu bizzat yaşadı.

Şimdi çıkardığı faturayı gördükleri için eski nas uygulamasını başlatamıyorlar ama bu kez de kamu desteğiyle, düşüremedikleri enflasyonun faturasını kamu bankaları ve Merkez Bankası’na yükleyecekler. Yol farklı görünse de sonuç aynı: Yine Hazine’nin açığı büyüyecek, yine açığı halkın ödediği dolaylı vergilerle ve yarattıkları enflasyonla karşılayacaklar.

Faturanın yine dar ve sabit gelirli yoksul halka çıkacağı kesin.