Zafer Bayramı'nda komutan ayakta kaldı koltuğuna AKP'li başkan oturdu

Karaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen resmi kutlama töreninde oturma düzeni krizi yaşandı. Resmi protokol sıralamasına göre siyasi parti il başkanları ikinci sırada yan yana konumlandırıldı.

Karaman Gündem'den Şule Atay'ın haberine göre tören esnasında ön sırada bulunan Askerlik Şubesi Başkanı, program akışını kontrol etmek amacıyla yerinden kalktı. Bu sırada AKP Karaman Milletvekili Osman Sağlam müdahale ederek, ikinci sırada bulunan AKP Karaman İl Başkanı Adem Küçükyarma’ya “Hayır, buraya oturacak” dedi ve Küçükyarma boşalan ön sıradaki koltuğa oturdu. Görevini tamamlayıp yerine dönmek isteyen Askerlik Şubesi Başkanı ise koltuğu doldurulduğu için tören boyunca ayakta kaldı.

AKP İl Başkanı'nın ön sıraya geçirilmesiyle oluşan oturma düzenine ve protokol sıralamasına tepki gösteren YENİ Parti Karaman İl Başkanı Ahmet Recai Evcen ile CHP Karaman İl Başkanı Yusuf Baştuğ resmi tören alanını terk etti.

MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI DA TEPKİ GÖSTERDİ: BAKIN KRİZ ÇIKARTIRIM BURADA

Törende yaşanan protokol krizine ve muhalefet partisi temsilcilerinin tepkisine MHP'li Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da destek verdi.

Kalaycı, tören alanında görevli Karaman Valiliği personeliyle protokol sıralaması nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışma sırasında alandaki oturma düzenine sert tepki gösteren Kalaycı'nın, bir Valilik personelini işaret ederek, “Alın bunu buradan. Bakın kriz çıkartırım burada” ifadelerini kullandığı görüldü.

Oluşturulan bu fiili oturma düzenine ve protokol ihlaline tepki gösteren YENİ Parti Karaman İl Başkanı Ahmet Recai Evcen ile CHP Karaman İl Başkanı Yusuf Baştuğ tören alanından ayrıldı.

Yaşananların ardından YENİ Parti Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver de sert bir açıklama yaparak tepkisini dile getirdi.

EVCEN: ÖNEMLİ OLAN DEVLETİN VE KURUMLARININ TARAFSIZLIĞIDIR

Töreni terk eden YENİ Parti Karaman İl Başkanı Ahmet Recai Evcen, alandaki uygulamanın devlet protokol kurallarıyla bağdaşmadığını vurguladı.

Resmi protokol listesinin Karaman Valiliği’nin internet sitesinde açıkça yayımlandığını ifade eden Evcen, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin il başkanlarının bu sıralamaya göre oturması gerektiğini kaydetti. AKP İl Başkanı’nın ön sıraya alındığını, İl Genel Meclisi Başkanı ile diğer siyasi parti il başkanlarının ise arka sırada bırakıldığını belirten Evcen, şu ifadeleri kullandı:

“Ön sırada ya da arka sırada oturmak elbette bizim için önemli değildir. Bizim için önemli olan devletin ve kurumlarının tarafsızlığına, protokol kurallarına ve siyasi partiler arasındaki sıraya gösterilmesi gereken saygıdır.”

Evcen ayrıca, Karaman Valiliği personelinin olayda herhangi bir kusuru olmadığını vurgulayarak, oturma düzenine aykırı hareket edildiğinin sonradan anlaşıldığını ve tepkilerinin doğrudan ortaya çıkan protokol uygulamasına yönelik olduğunu belirtti.

ÜNVER: SİYASETÇİ MİSİNİZ, DEVLET ADAMI MISINIZ?

Gelişmelerin ardından YENİ Parti Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver de kamu yönetimi ile parti faaliyetlerinin iç içe geçirilmesini eleştirdi.

Resmi törenden bir gün önce Karaman İl Sağlık Müdürlüğü ile AKP Karaman İl Başkanlığı’nın aynı sosyal medya paylaşımında yer aldığını hatırlatan Ünver, 30 Ağustos törenindeki uygulamanın da bu anlayışın bir devamı olduğunu savundu. İktidar partisi il başkanının ön sırada, Meclis'te grubu bulunan diğer partilerin il başkanlarının ise ikinci sırada tutulmasını kabul edilemez bulan Ünver, YENİ Parti İl Başkanı Ahmet Recai Evcen’in alanı terk etme kararını desteklediğini belirtti.

Resmi törenlerde karar vericiliğin siyasilere bırakılamayacağını ifade eden Ünver, şu soruları yöneltti:

“Siyasetçi misiniz? Devlet adamı mısınız? Birlikten yana mısınız? Ayrımcılıktan yana mısınız?”

BAŞTUĞ: DEVLET PROTOKOLÜ AKP PROTOKOLÜNE GÖRE Mİ DÜZENLENİYOR?

Tören alanından ayrılan bir diğer isim olan CHP Karaman İl Başkanı Yusuf Baştuğ da yaşananların koltuk meselesi değil, bir devlet ciddiyeti meselesi olduğuna dikkat çekti.

AKP Milletvekili Osman Sağlam'ın müdahalesiyle AKP İl Başkanı'nın ön sıraya geçirilmesini eleştiren Baştuğ, resmi protokol kurallarının yok sayıldığını belirtti. Baştuğ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Biz, ön sırada oturamadığımız için değil; Cumhuriyet’in kurumlarında eşitlik, tarafsızlık ve devlet ciddiyetinin zedelenmesine itiraz ediyoruz. Bu ülkede devlet protokolü, AKP protokolüne göre mi düzenleniyor? Koltuklar sizin olabilir. Ama Cumhuriyet hepimizin.”