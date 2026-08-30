Son Dakika | Mersin'e giden gemi Girne açıklarında battı! İçinde 267 yolcu var

Mersin'e giden 267 kişilik yolcu gemisi Girne açıklarında battı. KKTC sahile 4 mil açıkta Girne-Taşucu seferini yapan bir gemi battı. Olay yerine sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Girne Belediye Başkanı 159 kişiye ulaşıldığını açıkladı.

ANKA'ya konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Basın Müşaviri Tünay Mertekçi, "Taşucu'ndan saat 12.00'da yola çıkan yolcu gemisi Girne kıyısına 4 mil açıkta alabora oldu. Gemide 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. Helikopterler ve özel yatların da dahil edildiği tüm arama kurtarma çalışmaları, Kıbrıs Türk Sivil Savunma ekiplerince başlatıldı" dedi.

Kıbrıs basınında yer alan haberlere göre, geminin kaptanı seyir sırasında geminin kıç bölümünden su aldığını fark etti. Bunun üzerine geri dönmeye çalışan kaptanın girişiminin başarılı olmadığı ve geminin alabora olduğu belirtildi. Bölgede bulunan çok sayıda teknenin de yardım etmek amacıyla olay yerine hareket ettiği kaydedildi.



159 KİŞİYE ULAŞILDI

Olay yerinden ilk görüntü geldi. Sefa Karahasan'ın haberine göre, bazı yolcular geminin yüzeyde kalan üstüne çıktı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, "Filo denizciliğe ait yolcu ve yük gemisi Diana Beach açıklarında batmıştır. Durum çok ciddidir." dedi.

Girne Belediye Başkanı 159 kişiye ulaşıldığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

TERS DÖNEN GEMİNİN ÜZERİNDE KURTARILMAYI BEKLİYORLAR

Filo Jet'e ait Express Yolcu Gemisi'ndeki yolcular ters dönen geminin üzerinde kurtarılmayı bekliyor.

BATAN GEMİNİN ÜZERİNDEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER!

Batan geminin üzerinde kurtarılmayı bekleyen yolcular korku dolu anları kayda aldı.

"ŞU ANA KADAR BİR KAYIP HABERİ YOK"

Halktvcomtr yazarı Uğur Dündar, can kaybı olmadığını açıkladı:

"KKTC'nin Girne Limanı açıklarında 259 yolcu ve 8 mürettebatla alabora olan gemidekilerin akıbetleri konusunda Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Tünay Mertekçi ile konuştum. Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, şu ana kadar bir kayıp haberi almadıklarını söyledi."

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, alabora olan gemiden kurtarılanları hastanelere sevkedilmek üzere Girne Limanı'na getirdiklerini söyledi.



Arıklı, yaralıların durumlarına göre KKTC'deki çeşitli hastanelere kaldırılacağını söyledi.

Erhan Arıklı, kurtarma çalışmalarının büyük bir ekiple yürütüldüğünü vurgulayarak, geminin alabora olmasına sebep olan faktörleri araştırdıklarını kaydetti.