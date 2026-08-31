Saklı cennetin sakinleri gün yüzüne çıktı: Genç geyik sürüleri Bilecik'te objektiflere takıldı

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Bilecik'in yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlar, hem gür bitki örtüsüyle hem de insan yerleşiminden görece uzak konumuyla geyikler için ideal bir yaşam alanı oluşturuyor. Bölgedeki meşe, kayın ve çam ormanları, yaban hayvanlarına hem besin hem sığınak sunuyor.