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Halk TV Türkiye Saklı cennetin sakinleri gün yüzüne çıktı: Genç geyik sürüleri Bilecik'te objektiflere takıldı

Saklı cennetin sakinleri gün yüzüne çıktı: Genç geyik sürüleri Bilecik'te objektiflere takıldı

Genç geyik sürüleri, Bilecik'in yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarında Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin objektifine takıldı.

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Saklı cennetin sakinleri gün yüzüne çıktı: Genç geyik sürüleri Bilecik'te objektiflere takıldı - Fotoğraf: 1
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, Bilecik ilinin yüksek rakımlı ormanlarında biyoçeşitlilik izleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar sırasında genç bireylerden oluşan küçük geyik sürüleri fotoğraflandı.

Saklı cennetin sakinleri gün yüzüne çıktı: Genç geyik sürüleri Bilecik'te objektiflere takıldı - Fotoğraf: 2
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Kayıtlarda geyiklerin küçük gruplar halinde otladığı ve doğal yaşam alanlarında serbestçe dolaştığı görüldü. Zengin bitki örtüsü ve yeterli barınak imkanı sunan bölge, genç bireylerin güvenle beslenebileceği bir ortam sağlıyor.

Saklı cennetin sakinleri gün yüzüne çıktı: Genç geyik sürüleri Bilecik'te objektiflere takıldı - Fotoğraf: 3
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Bilecik'in yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlar, hem gür bitki örtüsüyle hem de insan yerleşiminden görece uzak konumuyla geyikler için ideal bir yaşam alanı oluşturuyor. Bölgedeki meşe, kayın ve çam ormanları, yaban hayvanlarına hem besin hem sığınak sunuyor.

Saklı cennetin sakinleri gün yüzüne çıktı: Genç geyik sürüleri Bilecik'te objektiflere takıldı - Fotoğraf: 4
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Anadolu ormanlarında en yaygın geyik türlerinden biri olan kızıl geyik (Cervus elaphus), Türkiye'nin en büyük otçul memelilerinden biri olarak biliniyor. Yetişkin erkekler 200 kilogramı aşabilen vücut ağırlıklarıyla dikkat çekerken, dişiler görece daha küçük ve boynuzsuz yapılarıyla tanınıyor.

Saklı cennetin sakinleri gün yüzüne çıktı: Genç geyik sürüleri Bilecik'te objektiflere takıldı - Fotoğraf: 5
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Geyiklerde genç erkek bireyler, çiftleşme mevsimi dışında "bekar sürüleri" adı verilen küçük gruplar halinde bir arada yaşıyor.

Saklı cennetin sakinleri gün yüzüne çıktı: Genç geyik sürüleri Bilecik'te objektiflere takıldı - Fotoğraf: 6
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Geyikler ilkbahar ve yaz aylarında taze otlar, yapraklar ve tomurcuklarla beslenirken, sonbahar ve kış döneminde palamut, kozalak tohumları ve ağaç kabukları diyetlerinin önemli bölümünü oluşturuyor. Bilecik'in meşe ormanlarındaki palamut bolluğu, geyikler için kış aylarında kritik bir besin kaynağı niteliği taşıyor.

Saklı cennetin sakinleri gün yüzüne çıktı: Genç geyik sürüleri Bilecik'te objektiflere takıldı - Fotoğraf: 7
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Erkek geyiklerin boynuzları her yıl dökülerek yeniden büyüyen, doğanın en hızlı gelişen dokularından biri sayılıyor. Büyüme döneminde kadife kıvamında bir deriyle kaplanan boynuzlar, çiftleşme mevsimi öncesinde sertleşerek rakiplerle mücadelede kullanılıyor.

Saklı cennetin sakinleri gün yüzüne çıktı: Genç geyik sürüleri Bilecik'te objektiflere takıldı - Fotoğraf: 8
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Türkiye'de 1990'lı yıllardan bu yana yürütülen koruma ve yeniden yerleştirme programları sayesinde geyik popülasyonlarında belirgin bir toparlanma gözleniyor. DKMP'nin saha çalışmaları, hem tür sayımı hem de popülasyon sağlığının izlenmesi açısından bu programların temel veri kaynaklarından birini oluşturuyor.

Saklı cennetin sakinleri gün yüzüne çıktı: Genç geyik sürüleri Bilecik'te objektiflere takıldı - Fotoğraf: 9
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Geyik popülasyonlarını tehdit eden başlıca etkenler arasında kaçak avcılık ve orman alanlarının tarım ya da yerleşime açılmasıyla yaşanan habitat kaybı öne çıkıyor. Türkiye'de kızıl geyik avının belirli kotalarla sınırlandırıldığı, kota dışı avlanmanın ağır para cezalarıyla yaptırıma bağlanıyor.

Saklı cennetin sakinleri gün yüzüne çıktı: Genç geyik sürüleri Bilecik'te objektiflere takıldı - Fotoğraf: 10
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Geyiklerin yanı sıra Bilecik ormanları; yaban domuzu, tilki, porsuk, çakal ve çok sayıda yırtıcı kuş türüne ev sahipliği yapıyor. DKMP'nin sürdürdüğü izleme çalışmaları, bölgenin biyoçeşitlilik envanterinin her geçen yıl genişlediğini ortaya koyuyor.

(DHA)

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