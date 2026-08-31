Alevi aydınlardan Öcalan'ın Yavuz Selim–İdris-i Bitlisi referansına tepki: Kanlı ittifakı reddediyoruz

Alevi aydınlar, İmralı sürecine ilişkin bir bildiri yayımladı. Barış ve demokratik çözüm çağrısı yapılan bildiride, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın siyasi yol haritasında Yavuz Sultan Selim ile İdris-i Bitlisi arasındaki tarihsel ilişkiye yapılan göndermeye sert tepki gösterildi. Alevi aydınlar, "Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi referanslı arkaik ve kanlı ittifakı reddediyoruz" dedi.

"Alevi Aydınlar Bildirgesi" başlığıyla yayımlanan açıklamada, Kürt sorunundan kaynaklanan yaklaşık 40 yıllık çatışma ve şiddet döneminin sona erdirilmesine ilişkin taraflar arasındaki uzlaşmanın silahlardan arındırılmış bir süreci başlatmasının sevindirici olduğu belirtildi.

Alevi inancının barışı yaşamın temel şiarlarından biri olarak gördüğünün ifade edildiği bildiride, "Barışı yaşamın temel şiarı haline getirmiş bir inancın mensupları olarak, bu durum en çok bizi sevindirir" denildi.

Alevi aydınlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürütülen yasal çalışmaları da yakından takip ettiklerini belirterek, demokrasiyi güçlendirecek yasal adımların atılmasının en samimi temennileri olduğunu kaydetti.

"İMRALI MERKEZLİ AÇIKLAMALAR GÜVEN VE İNANDIRICILIKTAN UZAK"

Bildiride, TBMM'de barış ve kardeşlik söylemi kullanılırken, İmralı merkezli açıklamalarda tarihin kanlı bir dönemine referans verilmesinin toplumda soru işaretlerine neden olduğu savunuldu.

Alevi aydınlar, söz konusu açıklamalara karşı sürecin paydaşları ve uzlaşı bileşenlerinden yeterli tepki gelmemesinin de barış ve kardeşlik isteyen kesimlerde kaygı yarattığını ifade etti.

Açıklamada, 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim ile İdris-i Bitlisi arasındaki işbirliğinin Alevilerin tarihsel hafızasında önemli bir yere sahip olduğu belirtilerek, bu dönemde on binlerce Alevinin katledildiği ve Alevilere yönelik uzun süreli saldırıların başladığı savunuldu.

Bildiride, Abdullah Öcalan'ın bu tarihsel ilişkiyi referans göstermesine tepki gösterilerek, bunun "insan hakları, evrensel değerler ve barış adına kabul edilemez" olduğu ifade edildi.

Alevi aydınlar, söz konusu tarihsel ilişkinin günümüzde yeni bir siyasi ittifak modeli olarak ele alınmasının Aleviler açısından tehlike potansiyeli taşıdığını savundu.

Alevi Aydınlar Bildirgesi şöyle:

Kürt sorunundan kaynaklı son kırk yıllık çatışma ve şiddet döneminin sona ermesine ilişkin taraflar arasındaki uzlaşmanın, silahlardan arınmış bir süreci başlatması elbette sevindiricidir.

Barışı yaşamın temel şiarı haline getirmiş bir inancın mensupları olarak, bu durum en çok bizi sevindirir.

TBMM'de yasal boyuttaki çalışmaları dikkatle izliyoruz. Demokrasiyi güçlendirecek yasal adımların atılması en samimi temennimizdir.

TBMM'de barış ve kardeşlikten söz edilirken, tarihin kanlı bir sürecini referans gösteren İmralı merkezli açıklamalar ise barışık bir toplum inşasına dair güven ve inandırıcılıktan uzaktır.

Bu açıklamalara karşı sürecin paydaşları ve uzlaşı bileşenlerinden herhangi bir tepki verilmemesi, barış ve kardeşlik isteyenleri kaygılandırmaktadır.

16. yüzyılın bir diliminde Yavuz Selim ile İdris-i Bitlisi'nin işbirliği sonucu on binlerce Alevi'nin katledilmesi ve Alevilerin yüzyıllarca sürecek can, mal ve namuslarına yönelik saldırıların başlaması, bu ittifakın en ağır sonuçlarındandır. Abdullah Öcalan'ın siyasi yol haritası için bu ilişkiyi referans göstermesi; insan hakları, evrensel değerler ve barış adına kabul edilemezdir.

Bu ittifak önerisi, bir yanıyla Ortadoğu coğrafyasının siyasal iklimini soluyan ülkemiz için kabulü mümkün olmayan ve Aleviler için tehlike potansiyeli taşıyan bir durumdur.

Suriye'de eski rejimin ardından gerçekleşen siyasal ittifak, Suriye'deki Alevilerin her türlü temel haklarından yoksun kalmasının ilk adımı olmuştur. Geçmişte IŞİD'le başlayan Alevi katliamlarının Şara yönetiminde de farklı boyutlarda devam etme olasılığı ciddi kaygılar doğurmuştur.

İmralı'nın -farklı tonlarda- etkisi altındaki bazı Alevi kurum ve aydınlarının, Öcalan tarafından arzulanan 21. yüzyıl Yavuz Selim–İdris-i Bitlisi ittifakı önerisine sessiz kalmaları, Alevi toplumunda şaşkınlık ve kaygıya yol açarken, Aleviler adına kurumsal temsiliyetleri de daha fazla sorgulanır hâle getirmiştir.

Bu süreçte bazı kurum ve aydınlar, Aleviliğin geleneksel tarihsel, inançsal ve kültürel hafızasını yok sayarak, yazılı kaynakları çarpıtıp bilgi kirliliği üzerinden Aleviliği yeni bir forma sokma çabası içine girmişlerdir. Kürt siyasetinin yandaş akademisyenleri -akademik etiği çiğneyerek- neredeyse İdris-i Bitlisi'yi bilge bir hümanist gibi tanımlayıp, tarihte katledilen Alevileri suçlu gösterme çabasına girmişlerdir.

Aleviler aleyhindeki bu gelişmeler planlı bir çalışmanın ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Biz, Alevilerin bağrından çıkmış Alevi aydınları olarak:

1. Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi referanslı arkaik ve kanlı ittifakı reddediyoruz. Kürt sorunundan kaynaklı şiddet ortamından uzaklaşmak istenirken, ülkemizde ve Suriye'deki Alevileri kaygılandıracak hiçbir dil ve söylemi kabul etmiyoruz.

2. Bu süreçte tüm Alevi kurum ve aydınlarını, sol, sosyalist ve demokrat çevreleri; demokratik yasal hakların güvenceye alınacağı barış ve kardeşlik için daha duyarlı olmaya çağırıyoruz.

3. Kürt sorununun çözümü doğrultusundaki yasal çalışmaları önemsiyoruz; ancak 16. yüzyıldan kalma arkaik ve kanlı bir referansla çözümü reddediyoruz. Evrensel değerlerle inşa edilecek demokratik ve seküler bir geleceğin, başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu'daki tüm toplumların yararına olacağına inanıyoruz.

Barışa olan inancımızla;

Dün şiarımız barıştı, bugün de öyle, yarın da öyle olacak, diyoruz.

İmzacılar

* Şerafettin Halis ( TBMM 23. Dönem Milletvekili, Şair-Yazar)

* Müslüm Doğan ( TBMM 25. ve 26. Dönem Milletvekili, 63. Hükümet Kalkınma Bakanı, PSAKD eski Genel Başkanı, Araştırmacı-Yazar)

* ⁠Necati Yılmaz ( TBMM 25. ve 26.dönem milletvekili, PSAKD eski Genel Başkanı)

* Ahmet Koçak (Araştırmacı-Yazar)

* Ali Akdemir (Ressam)

* Ali Balkız (ABF ve PSAKD eski Genel Başkanı,Araştırmacı-Yazar)

* Ali Bulut (Sarıyer İmam Hüseyin Cemevi Yönetim Kurulu Üyesi)

* Ali Ekber Ataş (Şair-Yazar)

* Ali Gültekin (Araştırmacı-Yazar)

* ⁠Ali Haydar Avcı (Araştırmacı-Yazar)

* Ali Haydar Aşkın (Araştırmacı-Yazar)

* Ali Kaya (Tarihçi-Yazar)

* ⁠Prof. Dr. Ayfer Karakaya-Stump (Tarihçi-Akademisyen)

* Ayhan Aydın (Araştırmacı-Yazar)

* ⁠Baki İşçi (Yazar)

* ⁠Bektaş Avcı (Araştırmacı-Yazar)

* ⁠B. Sadık Albayrak (Yazar)

* Cafer Yıldız (Tarihçi-Yazar)

* Av. Cihan Söylemez (Hukukçu-Yazar)

* Doç. Dr. Daimi Cengiz (Akademisyen-Yazar, Etnomüzikolog)

* Erol Erkılınç (Araştırmacı-Yazar)

* Fatma Betül Günday (Araştırmacı-Yazar)

* Av. Fevzi Gümüş (ABF ve PSAKD eski Genel Başkanı-Hukukçu)

* ⁠Gülser Han (Şair-Yazar)

* Hasan Dursun (Araştırmacı-Yazar)

* Hasan Küçük (Araştırmacı-Yazar)

* ⁠Hasan Taşkın (Sözlü Tarih Derleyicisi)

* Haydar Ersöz (Araştırmacı-Yazar)

* Haydar Karataş (Araştırmacı-Roman Yazarı)

* ⁠Hulusi Yıldız ( İsviçre Basel ve Çevresi Alevi Bektaşi Kültür Birliği Başkanı)

* Hülya Gür Güntaş (Yazar)

* Dr. Hüseyin Çağlayan (Akademisyen-Yazar)

* Hüseyin Elçi (Şair-Yazar)

* İbrahim Bahadır (Araştırmacı-Yazar)

* İsmail Pehlivan (Araştırmacı-Yazar, Gazeteci)

* ⁠Kadir Doğan ( Araştırmacı-Yazar)

* Kadri Karagöz (Sanatçı)

* Kemal Cemgil (Yazar)

* Leyla Akgül (Yayıncı-Yazar)

* ⁠Mahmut Aslan ( Siyaset Bilimci/Yazar/Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı YK üyesi)

* Mehmet Ercan (Şair-Yazar)

* ⁠Mehmet Ali Güler/ZeleMem (Sanatçı)

* Mesut Özcan (Araştırmacı-Yazar)

* ⁠Musa Ağacık (Gazeteci)

* Mustafa Fırat (Tarihçi-Yazar)

* ⁠Munzur Güven Kılıç (Araştırmacı-Yazar)

* ⁠Mutlu Şahin ( Kafi Baba Alevi Bektaşi Derneği Başkanı)

* Nurettin Aslan (Araştırmacı-Yazar)

* Rıza Aydın (Araştırmacı-Yazar)

* Sait Bakşi (Ozan-Yazar)

* Turan Fırat (Yazar)

* Turgut Yüksel (Almanya Sosyal Demokrat Partisi/SPD Hessen Eyaleti Milletvekili)

* Zafer Taşkın (Gazeteci)