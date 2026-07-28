Aleviler için kutsal olan Seyit Hacı Kureyş Türbesi'ne saldırı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bulunan ve Alevi toplumunun önemli ziyaretgahları arasında yer alan Seyit Hacı Kureyş Türbesi'ne saldırı düzenlendi. Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Seyit Hacı Kureyş Türbesi'ne yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Federasyon, saldırıyı sert ifadelerle kınayarak faillerin bir an önce tespit edilmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması çağrısında bulundu.

ABF açıklamasında, son dönemde Alevilerin kutsal kabul ettiği mekanlara yönelik saldırıların art arda yaşandığına dikkat çekilerek, daha önce Tunceli'deki Düzgün Baba Ziyareti ile Kahramanmaraş'taki Elif Ana Ziyareti'ni hedef alan saldırıların ardından Seyit Hacı Kureyş Türbesi'nin de hedef alınmasının tesadüf olmadığı savunuldu.

Federasyon, inanç mekanlarına yönelik saldırıların birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirterek, bu eylemlerin planlı ve sistematik bir anlayışın ürünü olduğunu öne sürdü. Açıklamada, cemevleri, ziyaretgahlar, mezarlıklar ve kutsal kabul edilen alanlara yönelik saldırıların çoğunun yeterince aydınlatılmadığı, faillerin cezasız kalmasının ise benzer olayları teşvik ettiği ifade edildi.

Seyit Hacı Kureyş Türbesi'ne yönelik saldırının yalnızca bir asayiş olayı olarak görülemeyeceği vurgulanan açıklamada, "İnanç mekanlarına yönelen her saldırı, Alevi toplumunun inancına ve kimliğine yönelmiş bir saldırıdır" denildi. Federasyon, yürütülecek soruşturmanın takipçisi olacaklarını da kamuoyuna duyurdu.

BASIN AÇIKLAMASI İÇİN ÇAĞRI

Öte yandan Gaziantep Çepnileri Derneği de saldırının ardından bir çağrı yayımladı. Açıklamada, "Seydi Küreş Ziyareti" olarak da anılan ziyaretgahın tahrip edilmesinin toplumsal huzur ile birlik ve beraberliği hedef aldığı belirtilerek, saldırıya karşı ortak tepki göstermek amacıyla basın açıklaması düzenleneceği bildirildi.

Derneğin açıklamasına göre, basın açıklaması 29 Temmuz 2026 Salı günü saat 09.30'da Seydi Küreş Ziyareti önünde gerçekleştirilecek. Gaziantep Çepnileri Derneği'nin öncülüğünde düzenlenecek açıklamaya çevre köy muhtarları, Çepni muhtarları ve bölge halkının katılması bekleniyor. Dernek, "Birliğimize, beraberliğimize ve kadim mirasımıza yapılan bu hain saldırıya karşı tek yürek oluyoruz" mesajıyla kamuoyunu dayanışmaya davet etti.