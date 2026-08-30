Icardi'nin kabusu olmuştu: TFF 3. Lig takımına imzayı attı

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3. Lig 2. Grup'ta yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Balıkesirspor, haziran ayından bu yana görüştüğü kaleci Arda Akbulut'a gecikmeli olarak kavuştu.

Bal-Kes, 25 yaşındaki file bekçisiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ICARDI'NİN ÜST ÜSTE 2 PENALTISINI ÇIKARMIŞTI

Trabzonspor'da yetişip Bandırmaspor, Adanaspor ve 1461 Trabzon'da da görev yapan 25 yaşındaki Arda Akbulut, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarında Galatasaray'ın Arjantinli eski yıldızı Mauro Icardi'nin üst üste iki penaltısını kurtarmıştı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Arda'nın imza törenine Başkan Mert Alper Acar katılırken kulüpten, "Balıkesirspor’umuz, geçtiğimiz sezon 2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor'un forması giyen 25 yaşındaki kaleci Arda Akbulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Arda Akbulut’a camiamıza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" açıklaması yayınlandı.