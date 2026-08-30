Son dakika | Galatasaray Rafael Leao'yu KAP'a bildirdi: Maliyeti belli oldu

Galatasaray, Serie A ekibi Milan'dan transfer ettiği Rafael Leao ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada Galatasaray'ın 27 yaşındaki Portekizli yıldız için Milan'a 38 milyon euro bonservis ödeyeceği ifade edildi. Ayrıca Leao'nun sonraki satışından yüzde 20 pay maddesi de yer alıyor.

Rafael Leao ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, yıldız futbolcuya yıllık 10 milyon euro maaş ödeyecek.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

''Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão’nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü AC Milan S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38.000.000 Euro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %20’lik bölümü AC Milan S.p.A.’ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için net 10.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''