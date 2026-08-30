Son dakika | Galatasaray yöneticisi Bora Bahçetepe kaza geçirdi: Yoğun bakıma alındı

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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, İzmir'de talihsiz bir kaza geçirdi.

DHA'dan Serhan Türk'ün haberine göre; Bora Bahçetepe'ye Göztepe maçı sonrası gittiği İzmir'de araba çarptı.

Bora Bahçetepe'nin tedavisinin 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde devam ettiği aktarıldı.

BORA BAHÇETEPE KİMDİR?

Galatasaray’da yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan Bora İsmail Bahçetepe, sarı-kırmızılı kulübün farklı branş ve tesislerinde üstlendiği görevlerle dikkat çekiyor.

1964 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Bahçetepe, Galatasaray Lisesi’nin 115. dönem mezunları arasında bulunuyor. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Bahçetepe, yüksek lisansını ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yaptı. İş dünyasında da faaliyet gösteren Bahçetepe, Turizm İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Galatasaray yönetiminde uzun süredir görev alan Bahçetepe, özellikle kulübün amatör branşları ve tesisleriyle ilgili sorumluluklar üstlendi. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulunda yer alan Bahçetepe, yeni görev dağılımında yelken, sutopu ve yüzme şubelerinin yanı sıra Ali Sami Yen Stadı, Galatasaray Müzesi ve Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu gibi tesislerden sorumlu isimler arasında bulunuyor. Taraftar dernekleri ve spor okulları da Bahçetepe’nin sorumlulukları arasında yer alıyor.