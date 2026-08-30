Aziz Yıldırım locasını iptal etmişti: Acun Ilıcalı mahkeme kararını açıkladı

Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı’dan Fenerbahçe itirafları geldi.

BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe'ye başkan olma hayali var mı?" sorusuna Acun Ilıcalı, "Fatih abi bak şöyle söyleyeyim. Hayatımda hiçbir zaman, hiçbir dönemimde, böyle ileride şöyle olayım demedim. Sıfır bak sıfır diyorum. Bak ben bütün başarı hikayemde bir adım sonrasını hep karar vererek doğru adım attım." yanıtını verdi.

Konuşmasını sürdüren Ilıcalı, "Çünkü hayatta şunu düşünüyorum. İleriye kendine hedef koyduğun zaman doğru yapmış olmuyorsun. İleride bir hedef koyduğun zaman o hedef belki doğru hedef değil. Seni yanlışa götürür. Sen önce hep bir adımı geç. O an ne gerekiyorsa bu sorunun cevabı benim için düşünmedim." dedi.

‘’ŞARTLAR ÖYLE GEREKTİRİR’’

Fenerbahçe için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu aktaran Acun Ilıcalı, "Yarın öbür günü ne olur hiç bilemem. Şartlar öyle gerektirir. Kulüp için fedakarlığı elimden geldiğince yaparım. Ben yani hayata da hep şöyle baktım." şeklinde konuştu.

‘’10 ZENGİN FENERBAHÇE’Yİ DÖNDÜREMEZ’’

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarından bahsetti ve "Yani bizim taraftarımız en fedakar. Adam sonuç itibariyle belli bir maaşından paralar verip formasını alıyor, maça gidiyor. Onun yaptığı fedakarlık, o tribünlere gelmesi, desteklemesi, o gişedeki ufacık diye gözüken rakamlar aslında birleştiği zaman Fenerbahçe oluyor. Fenerbahçe dediğiniz o ufak gişe rakamlarının birleşip yılda 100 milyon euro olması ve takımın o gücünün oluşmasıdır aslında. Yoksa 10 zengin Fenerbahçe'yi döndüremez." dedi.

YÖNETİCİLİKTEN PİŞMAN OLDU MU?

‘’Fenerbahçe yöneticisi olduğuna pişman oldun mu hiç?’’ sorusuna yanıt veren Acun Ilıcalı, "Ya şöyle pişman olmadım; ben hayatımdaki zor şeylerden hep ders çıkarırım kendime. Yani Fenerbahçe'deki 1 yıl bana çok şey kattı. Yani yönetici olarak tecrübe kattı. Belki de bugün Premier Lig'de o yüzden varım. Yani orada öğrendiklerim, bütün gözlemlerim... Zaten ama bu arada Ali Başkan'ın başkan olduğu dönemde zaten yöneticiye 5 kalaydım yani. Beni hep aile içinde tutmuşlardı ve evet, kararlarda ve operasyonda yoktum kesinlikle ama yakından izliyordum yani açıkçası. Oradaki başarılı, başarısız birçok şeyi gözlemledim, çok avantaj oldu. " sözlerini sarf etti.

İPTAL EDİLEN LOCASI HAKKINDA AÇIKLAMA

İptal edilen Fenerbahçe locasına dair konuşan Ilıcalı, "Bunlar tabii ki üzücü şeyler. Mahkemeye başvurdum ben de. Mahkeme zaten hemen 15-20 günde karar verip, 'Böyle bir şey olamaz, loca verilecektir' diye karar verdi." dedi.

Fatih Altaylı’nın "Aziz Bey kendine yakışmayan bir tavır içerisinde. Hiç hoş değil Aziz Bey'in böyle yapışı." sözlerine Acun Ilıcalı, "İnşallah bu konuda en azından başkanın sakinleşmesiyle takıma konsantre olur. Biz de başarıyı yakalarız. Fenerbahçe'nin başarısı benim için her şeyden önemli." yorumunu yaptı.