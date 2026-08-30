Fenerbahçe'den ayrıldı: Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshettiğini açıklamıştı.

Faslı orta saha oyuncusunun yeni adresi belli oldu.

AJAX'A TRANSFER OLDU

Hollanda Ligi ekibi Ajax, orta saha oyuncusunu transfer ettiğini açıkladı.

Sofyan Amrabat ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandı.

AMRABAT KARİYERİNE HOLLANDA'DA BAŞLADI

21 Ağustos 1996'da Hollanda'nın Huizen kentinde dünyaya gelen Sofyan Amrabat, profesyonel futbol kariyerine Utrecht'te başladı. Ardından Feyenoord forması giyen Faslı orta saha, kariyerini yurt dışında sürdürdü.

Amrabat sırasıyla Club Brugge, Hellas Verona, Fiorentina, Manchester United ve Fenerbahçe'de görev yaptı. Deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezonu İspanya ekibi Real Betis'te geçirirken, Fas Milli Takımı ile de kariyerinin üçüncü Dünya Kupası'nda mücadele etti.

''ARADIĞIMIZ FUTBOLCUYU KADROMUZA KATTIK''

Ajax yöneticisi Jordi Cruyff, aradıkları oyuncuyu transfer ettiklerini belirterek, "Sofyan'ın imzasını attırdığımız için çok mutluyuz. Fiziksel olarak güçlü, teknik açıdan yetenekli ve büyük bir uluslararası deneyime sahip. Hollanda Ligi'ni de çok iyi tanıyor. Bu nedenle takıma kısa sürede uyum sağlamasını bekliyoruz. Sofyan ile tam olarak aradığımız tipte bir oyuncuyu kadromuza kattık." dedi.