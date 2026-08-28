Kemal Öztürk Arap Aleviler için 'hepsini katletseler yeridir' demişti: O sözlere tepki yağdı!

Gazeteci Kemal Öztürk’ün katıldığı programda Suriye’deki Arap Alevileri (Nusayrileri) hedef alan "Bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir diyesiniz geliyor" sözlerine Alevi kurumları ve siyasi partilerden tepki yağdı.

İfadelerin "nefret suçu" oluşturduğunu vurgulayan DEM Parti ve "bu ifadeler katliam çığırtkanlığıdır" diyen YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Öztürk hakkında derhal adli soruşturma açılması ve RTÜK’ün harekete geçmesi yönünde çağrıda bulundu.

"SIRADAN BİR SİYASİ DEĞERLENDİRME OLARAK GÖRÜLEMEZ"

İfadelere sert tepki gösteren Türkiye Alevi Federasyonu, Alevi inancının insanı ve yaşam hakkını esas aldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Alevi inancı; insanı, yaşamı ve insan onurunu esas alır. Hiçbir halka, inanca ya da kimliğe yönelik şiddeti kabul etmediğimiz gibi, Nusayri/Alevi toplumunun yaşam hakkını tehdit eden, toplumsal şiddeti körükleyen ve katliamları meşrulaştırabilecek söylemler karşısında da sessiz kalmayacağız.

Bir televizyon ekranından bir inanç toplumunun tamamını hedef alan sözler, sıradan bir siyasi değerlendirme olarak görülemez. Söz konusu olan insanların siyasi tercihleri değil, yaşam hakkıdır. İnsanları inançları ve kimlikleri üzerinden kolektif biçimde suçlayan, düşmanlaştıran ve onlara yönelik şiddetin zeminini hazırlayan dilin geçmişte nelere yol açtığını Aleviler çok iyi bilmektedir.

Biz bu hafızayı kin taşımak için değil, bir daha hiçbir halk aynı acıları yaşamasın diye taşıyoruz. Gazetecilik, halkları hedef göstermek değildir. İfade özgürlüğü de insanların yaşam hakkını değersizleştiren ve bir toplumun güvenliğini tehlikeye atan söylemlerin sorgulanmasına engel değildir."

"ÇÜNKÜ BİZİM YOLUMUZDA İNSAN İNSANDIR, CAN CANDIR."

Açıklamada, ayrıca "Biz yaşamdan yanayız. Biz barıştan yanayız. Biz insanın insana kıymasına karşıyız. Nusayri/Alevilerin de, Sünnilerin de, Hristiyanların da, Dürzilerin de, Kürtlerin de; inancı ve kimliği ne olursa olsun her insanın yaşam hakkı aynı derecede kutsaldır. Bir canın yaşam hakkını savunurken başka bir canın yaşam hakkını yok saymayız. Çünkü bizim yolumuzda insan insandır, can candır. Nereden ve kimden gelirse gelsin, bir toplumu hedef alan şiddet ve katliam söylemlerinin karşısında durmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

"ALEVİLER YENİDEN HEDEF TAHTASINA OTURTULDU"

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Başkanı Hüseyin Mat da Alevileri düşmanlaştıran bu anlayışın tanıdık olduğunu belirterek, IŞİD barbarlığını perdelemek ve toplumsal öfkeyi başka yöne çekmek amacıyla Alevilerin yeniden hedef gösterildiğini söyleyerek, "IŞİD ve benzeri barbarlıkların sorumluluğunu perdelemek, toplumsal öfkeyi başka bir hedefe yöneltmek ve karanlık geçmişlerin üzerini örtmek amacıyla Aleviler yeniden hedef tahtasına oturtuldu" dedi.

DEM PARTİ: BU SOYKIRIMCI ZİHNİYETİ KINAYORUZ"

DEM Parti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Öztürk'ün sözlerinin nefret suçlarının cezasız kalmasının ulaştığı tehlikeli noktayı gösterdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Gazeteci Kemal Öztürk’ün katıldığı bir televizyon programında, Suriye’deki Arap Alevileri (Nusayrileri) hedef alan sözlerine ilişkin derhal soruşturma açılmalıdır. Bu soykırımcı zihniyeti kınıyoruz. Medyada milyonların gözü önünde Arap Alevilere yönelik “hepsi kurşuna dizilse yeridir” sözlerinin sarf edilebilmesi, nefret suçlarının cezasız kalmasının vardığı tehlikeli noktayı göstermektedir. Bu dil açıkça suç teşkil etmektedir. İlgili kişi hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır."

"ARAP ALEVİLER YALNIZ DEĞİLDİR"

DEM Partinin açıklamasında, inanç ve kimlik üzerinden hedef göstermelerin geçmişte toplumsal katliamlara zemin hazırladığı söylenerek şu değerlendirme yapıldı:

"Tarih bize, toplulukları kimlikleri ve inançları üzerinden hedef gösteren bu tür söylemlerin pogromlara, katliamlara ve derin toplumsal yarılmalara nasıl zemin hazırladığını defalarca göstermiştir. Arap Aleviler yalnız değildir. Halkları ve inançları birbirine düşmanlaştıran, katliam çağrılarını normalleştiren bu zihniyeti teşhir etmeye ve karşısında durmaya devam edeceğiz. Birlikte yaşamı ve toplumsal barışı nefret siyasetine teslim etmeyeceğiz."

"BU İFADELER KATLİAM ÇIĞIRTKANLIĞIDIR"

Söz konusu ifadelere bir tepki de YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi. Emir, sosyal medya hesabından yargıyı ve RTÜK'ü göreve çağırarak şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Öztürk’ün ulusal bir televizyon kanalında "Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir" ifadelerini kullanması açık bir nefret suçu ve katliam çığırtkanlığıdır. Bu sözler sıradan bir siyasi analiz veya yorum değil; Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi uyarınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve 214. maddesi uyarınca "Suç işlemeye alenen tahrik" suçunun en ağır halidir. Milyonların önünde bütün bir inanç grubuna yönelik kitlesel kıyım imasını normalleştiren bu karanlık zihniyete asla müsamaha gösterilemez. Cumhuriyet Savcılarını derhal soruşturma başlatmaya, RTÜK'ü ise bu mezhepçi rezalet hakkında acilen gereğini yapmaya çağırıyorum. Toplumsal barışımızı zehirlemenize ve herhangi bir inanç grubunu hedef göstermenize izin vermeyeceğiz!"

NE OLMUŞTU?

Kemal Öztürk, NTV'de katıldığı yayında Suriye'deki gelişmeleri aktarırken Arap Alevileri hedef alarak şu konuşmayı yapmıştı:

"Afrin'de, İdlib'de, Halep kırsallarında öylesine korkunç ifadeler dinledim ki kurşuna dizmeden çocuk ölümüne kadar. Bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir diyesiniz geliyor ama bakın intikam almadılar, o toplu infazları yapmadılar."