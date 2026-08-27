PKK'lı taziyesindeki o sözlere bir tepki daha! "Böyle sürerse Erdoğan bitirir"

Süreç yasasının kabulünün ardından terör örgütü PKK tarafından önceki yıllardaki çatışmalarda öldürülen PKK'lıların kimlikleri açıklanıyor. Şehirlerde kurulan taziye çadırları kamuoyunun tepkisini çekerken Hakkari'deki taziye programında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın yanı sıra çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ve parti yöneticisi katıldı.

Hatimoğullarının programa katılmasının yanınında sarf ettiği sözlere AKP'li Şamil Tayyar'ın ardından Fatih Altaylı da katıldı. Altaylı, bu tavrı DEM Parti tarafından sürdürülmesi halinde Erdoğan'ın 'Çerçeveyi siz kırdınız' demeyi tercih edeceğini iddia etti.

"DEM PARTİ ORDU MUAMELESİ YAPMAMALI"

Altaylı daha önce yaptığı "Ben asıl ‘Kürt milliyetçilerinden’ ya da benim yıllardır kullandığım tanımla ‘Kürt faşistlerinden’ gelecek provokasyonlardan çekiniyorum." uyarısında demek istediğinin, "PKK ve siyasal uzantısı durumundaki DEM Parti, PKK’ya, savaşı kazandıktan sonra terhis edilen ordu muamelesi yapmamalı" olduğunu söyledi.

"Tülay Hatimoğulları’nın “PKK’lı şehitleri anma töreninde” yaptığı konuşma tam da benim yaptığım uyarının neden yapıldığını ortaya koyan türdendi. Sadece orada değil, başka yerlerde başka DEM Partililer benzer tavır içindeler."

"DEM PARTİLİ BAZI İSİMLER BÖYLE DAVRANMAYA MEYİLLİ"

Altaylı, DEM Parti içindeki bazı isimlerin bu şekilde davranmaya meyilli olduğunu, Öcalan'ın yanında hapis yatıp daha sonra tahliye olan Çetin Arkaş'ın damarlara basmaya devam ettiğini, tribünlerde İstiklal Marşı'nın ıslıklandığını söyleyip "Bir yandan aklıselim davranmaya çalışanlar, her türlü riski göze alarak terörün sona ermesi için konuşuyor, ikna etmeye çalışıyor, diğer yandan sorumsuz bir DEM Parti ya da PKK kitlesi barış sürecini destekleyenleri zora düşürecek ve tepkileri arttıracak her türlü hareketi yapıyor." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN "ÇERÇEVEYİ SİZ KIRDINIZ" DEMEYİ TERCİH EDER"

Altaylı sözlerinin devamında çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi. Süreç kapsamında bir yasa çıkarıldığını ancak yasanın henüz uygulanmadığını ifade eden Altaylı, DEM Parti'nin bu tavrı devam ettirdiği takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çerçeveyi siz kırdınız" demeyi tercih edeceğini savundu:

"Peki, DEM Parti bu tavrını sürdürürse, zaten bu yasayı tabanını kızdırma pahasına destekleyen Cumhurbaşkanı, adım atar mı yoksa “Çerçeveyi siz kırdınız” demeyi tercih mi eder! Bence ikincisi. Çünkü DEM’in tavrı nedeniyle zaten kendi tabanında oy kaybettiren, Kürt seçmenden pek de kayda değer oy getirmediği anlaşılan bu süreçten siyaseten de zarar gördüğünü hesaplar."

FLAŞ İDDİA: DEM PARTİLİLER SÜRECİN İLERLEMESİNİ İSTEMİYOR OLABİLİR

Altaylı'nın yazısındaki en dikkat çeken kısımlardan bir diğeri de bazı DEM Partilierin sürecin ilerlemesini istemiyor olabileceğini söyleyip nedenini de şu şekilde savundu:

"Çünkü eğer PKK’lılara af gelir ve aktif siyasete katılırlarsa, kendilerine yer kalmayacağını anlamış olabilirler. Dağdan gelen “kıdemliler”, bağdaki “konformistleri” kovabilirler. Belki de süreci provoke ederek, koltuklarını koruyor da olabilirler. Yoksa göz göre göre süreci bozmaya çalışacak kadar şuursuz olduklarını zannetmiyorum."