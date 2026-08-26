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Halk TV Türkiye Tülay Hatimoğulları'nın PKK'lı taziyesindeki sözlerine ilk tepki AKP'li Tayyar'dan geldi

Tülay Hatimoğulları'nın PKK'lı taziyesindeki sözlerine ilk tepki AKP'li Tayyar'dan geldi

Hakkari'de eski çatışmalarda öldürülen terör örgütü PKK mensupları için taziye programı düzenlendi. Programda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine AKP'li Şamil Tayyar'dan ilk tepki geldi.

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Tülay Hatimoğulları'nın PKK'lı taziyesindeki sözlerine ilk tepki AKP'li Tayyar'dan geldi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, farklı zamanlardaki eski çatışmalarda öldürülen 29 terör örgütü PKK mensubu için taziye programı düzenlendi. Dağlıca Yolu üzerindeki Çayır Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen programa DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın yanı sıra çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ve parti yöneticisi katıldı. Hatimoğulları'nın açıklamasına AKP'li Şamil Tayyar'dan çok sert tepki geldi.

Tülay Hatimoğulları'nın PKK'lı taziyesindeki sözlerine ilk tepki AKP'li Tayyar'dan geldi - Resim : 1

Programda konuşan Hatimoğulları, öldürülen PKK mensuplarını öven ifadeler kullandı. Hatimoğulları, "Yüz yıllardır yok sayılan Kürt halkı için ‘Hayır, Kürtler vardır. Bu coğrafyanın kadim halkıdır' diyerek mücadeleye katıldılar" ifadelerini kullandı.

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TAYYAR'DAN SERT TEPKİ

Hatimoğulları'nın açıklamalarına AKP'li Şamil Tayyar'dan tepki geldi. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü mensupları için düzenlenen törenler ve kullanılan söylemler üzerinden eleştirilerde bulundu.

Tayyar, "Hani diyorum ya PKK gibi DEM de silah bıraksın. Sürece en fazla zehirli dilleri zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları'nın açıklamalarına atıfta bulunan Tayyar, farklı illerde terör örgütü mensupları için "şehit" törenleri düzenlendiğini ve "bölücü" mesajların sürdüğünü savundu.

Tayyar ayrıca, "Dört parça Kürdistan coğrafyası" söylemine dikkat çekerek bunun Türkiye ve bölge ülkeleri açısından ayrıştırıcı bir dil olduğunu ifade etti.

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Şamil Tayyar paylaşımının sonunda, "Toplumun sinir uçlarıyla oynayıp tahrik ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın açıklaması şu şekilde:

"Hani diyorum ya PKK gibi DEM de silah bıraksın. Sürece en fazla zehirli dilleri zarar veriyor. Tülay Hatimoğulları’na bakın. Farklı illerde terör örgütü mensupları için 'şehit' törenleri düzenleyip 'bölücü' mesajlara devam ediyorlar. 'Dört parça Kürdistan coğrafyası' diyerek hem Türkiye hem bölge ülkeleri için 'ayrıştırıcı dil' kullanmaya devam ediyorlar. Toplumun sinir uçlarıyla oynayıp tahrik ediyorlar."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
DEM Parti PKK Tülay Hatimoğulları Şamil Tayyar
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