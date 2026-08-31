Emekliler için son gün: Başvuran 30 bin TL alacak

SGK emekli maaşı olan vatandaşlara yönelik 30 bin TL'ye varan nakit destek ve ek ödül fırsatları sunuluyor. Emekli maaş kampanyası kapsamında sunulan tüm peşin ödemeler, gerekli şartlar sağlandıktan sonra doğrudan emeklilerin maaş hesabına yatırılacak.

EMEKLİLER İÇİN SON GÜN

Emeklilerin 30.000 TL'ye varan bu dev destek fırsatından yararlanabilmeleri için belirlenen resmi başvuru süresinde bugün son güne girildi. 19 Eylül 2025 tarihinde başlayan ve 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla sona eren kampanya dönemi kapsamında, hakkını kaybetmek istemeyen hak sahiplerinin gün sonuna kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Yetkililer, taahhüt süresi dolan veya maaşını taşımak isteyen tüm emeklilerin bu son tarihe kadar işlemlerini yapmaları halinde sunulan ek nakit ödüller dahil tüm haklardan eksiksiz faydalanabileceğini belirtiyor.

Yapı Kredi tarafından sağlanan bu imkanlarda ana promosyon miktarı emeklinin aldığı bir aylık net gelire göre belirleniyor. Herhangi bir ek koşul aranmaksızın verilen ana promosyon tutarı; net aylığı 9.999 TL'ye kadar olanlar için 6.250 TL, 10.000 TL ile 14.999 TL arasında olanlar için 10.000 TL, 15.000 TL ile 19.999 TL arasındakiler için 12.500 TL ve 20.000 TL üzerindeki maaşlar için 15.000 TL olarak uygulanıyor. SGK'dan birden fazla gelir veya aylık alan müşterilerin promosyon hesaplamasında ise kurum aracılığıyla yatan en son toplam gelir tutarı dikkate alınarak tek bir ödeme yapılıyor.

EMEKLİYE 30 BİN TL'YE VARAN KAMPNAYA

Ana promosyona ilave olarak sunulan ek ödül imkanları sayesinde toplam kazanç tutarı 30.000 TL seviyesine ulaşıyor. Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşteriler, takip eden 60 gün içinde iki yeni otomatik fatura ödeme talimatı verdiklerinde maaş baremlerine göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek nakit ödül kazanıyor. Yine aynı 60 günlük süre içinde asıl bireysel kredi kartları ile toplam 1.000 TL harcama yapılması durumunda, yine maaş miktarına göre 2.000 TL'den 5.000 TL'ye varan ikinci bir ek ödül daha hesaba tanımlanıyor.

Dijital kanalları tercih eden emekliler için ek avantajlar da sunuluyor. Taahhüt öncesindeki 90 gün boyunca Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapmamış olup kampanyayla birlikte mobil uygulamayı yeniden aktif kullanan veya ilk kez giriş yapan müşterilere, maaş bareminden bağımsız olarak 2.000 TL dijital aktiflik ödülü ödeniyor. Ayrıca Yapı Kredi Mobil üzerinden "EMEKLIYEMUJDE" referans kodu ile ilk defa banka müşterisi olan ve aktif kredi kartı bulunan kişilere harcama şartı olmaksızın 3.000 TL ek nakit ödül sunularak toplam promosyon miktarı zirveye taşınıyor.