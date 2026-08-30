Deniz Bayramoğlu artık Halk Tv’de

Halk TV yeni sezona güçlü giriyor. Mevcuttaki tecrübeli ve deneyimli kadrosu ile halkın haber alma hakkını gözeten Halk TV, kadrosuna deneyimli gazeteci Deniz Bayramoğlu'nu da katarak izleyicilerini gündemdeki gelişmelerden haberdar edecek.

CAFER MAHİROĞLU: HOŞGELDİN

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu Halk TV'nin deneyimli kadrosuna katılan Bayramoğlu için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Mahiroğlu, "Sevgili Deniz’le tanıştığımız günden beri bir gönül birliği içindeydik. Birlikte yol yürümeyi hep istedik ama kısmet bugüneymiş. Halk TV ailesine katılan Deniz Bayramoğlu‘na hoşgeldin diyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadeleri ile Bayramoğlu'nun Halk TV ekibinde yer alacağını duyurdu.

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Deneyimli gazeteci Deniz Bayramoğlu Halk TV'de. 1975 yılında Malatya'da dünyaya gelen Deniz Bayramoğlu, gazeteciliğe 1990'lı yıllarda başladı. Yeni Binyıl, Demokrasi, Sabah ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde muhabir ve editör olarak görev yaptı.

Televizyon haberciliğine CNN Türk ile adım atan Bayramoğlu, burada borsa yorumculuğunun yanı sıra “İş Yemeği” programını hazırlayıp sundu. Daha sonra “12-14 Güncel” programında görev alan gazeteci, 2009 yılından itibaren “Parametre” programını sundu.

Bayramoğlu, yarım bıraktığı İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği eğitimine 2005 yılında yeniden başladı ve bölümünü tamamladı. 2020 yılında Kanal D Ana Haber'in başına geçen Bayramoğlu, 2026 yılının haziran ayına kadar bu görevini sürdürdü.

Deneyimli gazeteci, yeni yayın döneminde ekranlara Halk TV çatısı altında dönecek.