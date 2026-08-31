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Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu

Beşiktaş teknik direktörlüğünden 18 Mayıs'ta ayrılan Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevinden ayrılan Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu.
Yalçın geçen yıl ağustos ayında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın, takımın Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından 18 Mayıs 2026'da başkan Serdal Adalı ile görüştükten sonra görevinden ayrılmıştı.

SERGEN YALÇIN'IN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Görevinden ayrıldığı mayıs ayından bu yana ne yapacağı merak edilen Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu.

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Sergen Yalçın'ın Beşiktaş teknik direktörlüğüne getirilmeden önce yaptığı göreve geri döneceği belirtildi.
Yalçın, Kafa Sports'ta Candaş Tolga Işık'la birlikte program yapıyor ve maçlarla ilgili yorumlar yapıyordu.
Yalçın'ın yeni adresi yine youtube oldu. Candaş Tolga Işık'la birlikte programa çıkacak olan Yalçın, yorumlarda bulunacak.
Programın adının da "10 Numara" olduğu bildirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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