Sergen Yalçın'ın prensiydi: Yeni takımı belli oldu

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a gelmeden önce katıldığı televizyon programında ''Verin Cengiz'i bana, size bir ayda yıldız yapayım'' dediği Cengiz Ünder bir süredir kendisine kulüp arıyordu.

29 yaşındaki milli futbolcunun yeni adresi belli oldu.

FENERBAHÇE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Teşekkürler Cengiz Ünder.

2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Cengiz Ünder’e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK’da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

YENİ ADRESİ ÇORUM FK OLDU

Milli futbolcunun yeni takımı Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK oldu.

Çorum FK transferi, ''Cengiz Ünder, artık kırmızı-siyah! Yeni hedefler, büyük mücadeleler ve nice zaferler için… Hoş geldin Cengiz Ünder!'' sözleriyle duyurdu.