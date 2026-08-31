İBB davasında 2. celsenin 8. günü! Tahliye taleplerine devam ediliyor
İBB davasının ikinci celsesi Silivri'de 8. gününde devam ediyor. 414 sanığın yargılandığı davada 7 gün geride kalırken, gözler tutuklu sanıkların tahliye taleplerine çevrildi.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanığın yargılandığı İBB davasının ikinci celsesi, Silivri'de 8. gününde devam edecek.
Davanın ikinci celsesinde geride kalan 7 günde tutuksuz sanıkların savunmaları alınırken, bugüne kadar toplam 77 tutuksuz sanığın savunması tamamlandı.
Mahkemenin belirlediği takvim doğrultusunda, ikinci celsenin 8. gününde tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin alınmasına devam edilmesi bekleniyor. Tahliye talepleri kapsamında avukatlara veya tutuklu sanıklara 30'ar dakika süre verilecek. Bu aşamada savunma alınmayacak.
Tahliye taleplerinin ilk listedeki sıralamaya göre alınması planlanırken, Ekrem İmamoğlu'nun tahliye talebi için sıranın 3 Eylül Perşembe günü gelmesi bekleniyor.
Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinde yaşananları anbean aktarıyor...