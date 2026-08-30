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Halk TV Türkiye Erdoğan, Özgür Özel ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Erdoğan, Özgür Özel ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan ile YENİ Parti lideri Özgür Özel ile beraber devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile Anıtkabir'deki törene katıldı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve devlet erkanı Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene katıldı.

ANI DEFTERİNİ İMZALADI

ANI DEFTERİNİ İMZALADI

Anıtkabir'e mozole bırakılmasının ardından anı Erdoğan anı defterini imzaladı. Erdoğan şöyle konuştu:

Aziz Atatürk,

Bugün millet olarak Büyük Zafer'in 101'inci yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz.
Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer'de emeği geçen zat-ı aliniz başta olmak üzere, Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyorum.

Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni, onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz.
Bundan 101 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz.

Ruhun şad olsun.

MOZOLE BIRAKILDI

MOZOLE BIRAKILDI

Erdoğan Anıtkabir'e mozole bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

ANITKABİR'E GELDİLER

ANITKABİR'E GELDİLER

Erdoğan, Özgür Özel ve Devlet Erkanı resmi tören için Anıtkabir'de.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Anıtkabir 30 Ağustos
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