İsmail Kartal'ın "Başkanımız çalışıyor" dediği transfer belli oldu: Fenerbahçe bitiriyor

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İsmail Kartal, "Transferler her an olabilir. Sonuçta 23 yaş altı yapabilirsek bir transfer yapabiliyoruz. Onun haricinde zaten kadromuz dolu. Normal şartlarda bir oyuncu transfer edemiyoruz. Ancak yapabilirsek 23 yaş altı bir transfer yapabiliriz. Bunun için yönetimimiz, başkanımız çalışıyorlar" diye konuştu.