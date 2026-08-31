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Halk TV Spor İsmail Kartal'ın "Başkanımız çalışıyor" dediği transfer belli oldu: Fenerbahçe bitiriyor

İsmail Kartal'ın "Başkanımız çalışıyor" dediği transfer belli oldu: Fenerbahçe bitiriyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Samsunspor maçından sonra "Başkanımız çalışıyor" dediği transfer belli oldu. Fenerbahçe bitiriyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
İsmail Kartal'ın "Başkanımız çalışıyor" dediği transfer belli oldu: Fenerbahçe bitiriyor - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor'u yendiği maçtan sonra "Başkanımız çalışıyor" diyerek transfer gelişmesini duyurmuştu. Kartal'ın bahsettiği transferin ismi belli oldu.

İsmail Kartal'ın "Başkanımız çalışıyor" dediği transfer belli oldu: Fenerbahçe bitiriyor - Fotoğraf: 2
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İsmail Kartal, "Transferler her an olabilir. Sonuçta 23 yaş altı yapabilirsek bir transfer yapabiliyoruz. Onun haricinde zaten kadromuz dolu. Normal şartlarda bir oyuncu transfer edemiyoruz. Ancak yapabilirsek 23 yaş altı bir transfer yapabiliriz. Bunun için yönetimimiz, başkanımız çalışıyorlar" diye konuştu.

İsmail Kartal'ın "Başkanımız çalışıyor" dediği transfer belli oldu: Fenerbahçe bitiriyor - Fotoğraf: 3
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Kartal'ın bu sözlerinden sonra gözler transfere çevrildi. Kartal'ın transferinden bahsettiği isim ortaya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım'ın transferi bitirmeye çalıştığı öğrenildi.

İsmail Kartal'ın "Başkanımız çalışıyor" dediği transfer belli oldu: Fenerbahçe bitiriyor - Fotoğraf: 4
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Fenerbahçe, sol kanat için önce Marcus Rashford'u gündeme almış, hatta teklifini de iletmişti. İngiliz futbolcu ise Türkiye'de oynamayı düşünmediğini bildirince bu transferden gerçekleşmemişti.

İsmail Kartal'ın "Başkanımız çalışıyor" dediği transfer belli oldu: Fenerbahçe bitiriyor - Fotoğraf: 5
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Fenerbahçe, bunun üzerine gözünü genç yıldıza çevirdi.

İsmail Kartal'ın "Başkanımız çalışıyor" dediği transfer belli oldu: Fenerbahçe bitiriyor - Fotoğraf: 6
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Fenerbahçe'nin talip olduğu ismin Olimpik Lyon'un genç oyuncusu Malick Fofana olduğu ortaya çıktı.

İsmail Kartal'ın "Başkanımız çalışıyor" dediği transfer belli oldu: Fenerbahçe bitiriyor - Fotoğraf: 7
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Fenerbahçe'ye elenerek Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan Lyon'un maddi sorunları nedeniyle satış yapmak zorunda olduğu, bu nedenle transferin gerçekleşme olasılığının yükseldiği belirtildi. Fanatik'teki habere göre; Lyon'un genç futbolcu için 30 milyon euro istediği, Fenerbahçe'nin ise 25 milyon euroluk teklif hazırladığı bildirildi.

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