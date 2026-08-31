İsmail Kartal'ın "Başkanımız çalışıyor" dediği transfer belli oldu: Fenerbahçe bitiriyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Samsunspor maçından sonra "Başkanımız çalışıyor" dediği transfer belli oldu. Fenerbahçe bitiriyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor'u yendiği maçtan sonra "Başkanımız çalışıyor" diyerek transfer gelişmesini duyurmuştu. Kartal'ın bahsettiği transferin ismi belli oldu.
İsmail Kartal, "Transferler her an olabilir. Sonuçta 23 yaş altı yapabilirsek bir transfer yapabiliyoruz. Onun haricinde zaten kadromuz dolu. Normal şartlarda bir oyuncu transfer edemiyoruz. Ancak yapabilirsek 23 yaş altı bir transfer yapabiliriz. Bunun için yönetimimiz, başkanımız çalışıyorlar" diye konuştu.
Kartal'ın bu sözlerinden sonra gözler transfere çevrildi. Kartal'ın transferinden bahsettiği isim ortaya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım'ın transferi bitirmeye çalıştığı öğrenildi.
Fenerbahçe, sol kanat için önce Marcus Rashford'u gündeme almış, hatta teklifini de iletmişti. İngiliz futbolcu ise Türkiye'de oynamayı düşünmediğini bildirince bu transferden gerçekleşmemişti.
Fenerbahçe, bunun üzerine gözünü genç yıldıza çevirdi.
Fenerbahçe'nin talip olduğu ismin Olimpik Lyon'un genç oyuncusu Malick Fofana olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe'ye elenerek Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan Lyon'un maddi sorunları nedeniyle satış yapmak zorunda olduğu, bu nedenle transferin gerçekleşme olasılığının yükseldiği belirtildi. Fanatik'teki habere göre; Lyon'un genç futbolcu için 30 milyon euro istediği, Fenerbahçe'nin ise 25 milyon euroluk teklif hazırladığı bildirildi.