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Halk TV Türkiye Son Dakika | Arif Kocabıyık gözaltına alındı: TIR dorsesinin altında yakalandı

Son Dakika | Arif Kocabıyık gözaltına alındı: TIR dorsesinin altında yakalandı

Son dakika haberi... Arif Kocabıyık, TIR dorsesinin altında yakalanarak gözaltına alındı.

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Son Dakika | Arif Kocabıyık gözaltına alındı: TIR dorsesinin altında yakalandı
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Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’nda Bulgaristan’a geçmeye çalışırken TIR dorsesinin altında gizlenmiş halde yakalandı.

Kocabıyık ile TIR şoförü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceği bildirildi.

Son Dakika | Arif Kocabıyık gözaltına alındı: TIR dorsesinin altında yakalandı - Resim : 1

TIR DORSESİNİN ALTINDA 2 KİŞİ BULUNDU

Olay, saat 15.11’de Kapıkule Gümrük Sahası’nda meydana geldi. Bulgaristan’a çıkış yapmak üzere gümrük sahasına gelen Muhterem Altıntaş yönetimindeki 42 BHK 513 plakalı çekici ile 42 AKC 930 plakalı dorsede arama yapıldı.

Arama sırasında dorsenin altında gizlenen 2 kişi tespit edildi. Ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI BULUNUYORDU

Yapılan sorgulamada, kamuoyunda Arif Kocabıyık hakkında Antalya 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yurt dışına çıkış yasağı kararı bulunduğu tespit edildi.

Yasağın, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu düzenleyen 299/1’inci maddesi kapsamında yürütülen dava nedeniyle verildiği belirtildi.

Son Dakika | Arif Kocabıyık gözaltına alındı: TIR dorsesinin altında yakalandı - Resim : 2

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

Arif Kocabıyık, sokak röportajlarıyla tanınan İlave TV’nin sahibi ve içerik üreticisidir. 1983’te Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğan Kocabıyık, 2018’de İlave TV’yi kurdu ve özellikle seçim dönemlerindeki röportajlarıyla tanındı. (AA), (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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