AKOM İstanbul için tarih verdi! Sıcaklık düşecek, sağanak vuracak

AKOM’dan yapılan son hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da hafta ortasına kadar poyrazın etkisiyle 28-30°C bandında seyreden havanın ardından Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış ve sıcaklıkta düşüş bekleniyor.

GÜNDÜZ GÜNEŞLİ, POYRAZ SICAKLIĞI DENGELEYECEK

Gün içinde sıcaklıkların 30°C'ye kadar yükselmesi beklenirken, Cuma günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbul'da nem oranının %40 ile %80 arasında değişeceği öngörülüyor. Gün içi sıcaklıklar; sabah 23°C, öğle saatlerinde 30°C, akşam 25°C ve gece saatlerinde 22°C civarında seyredecek.

Kuzeyden esen poyrazın zaman zaman 10-40 km/s hızla sertleşmesi, kuzeyin serin havasını taşıyarak sıcaklığın daha da yükselmesini engelleyecek.

HAFTA ORTASINDA YAĞIŞ YOK

AKOM raporuna göre Çarşamba ve Perşembe günleri kentte yağış beklenmiyor. Çarşamba günü az bulutlu ve açık bir hava hakimken sıcaklık 21°C ile 30°C arasında olacak.

Perşembe günü ise parçalı ve az bulutlu hava ile birlikte termometreler en yüksek 29°C’yi gösterecek.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT: GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Cuma günü İstanbul’da hava durumu değişiyor. Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması ve metrekareye 2 ila 5 kg arasında yağış düşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ise yağışla birlikte 27°C'ye kadar gerileyecek.

HAFTA SONU HAVA YENİDEN AÇIYOR

Yağışın ardından Cumartesi ve Pazar günleri havanın tekrar açacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü az bulutlu 29°C, Pazar günü ise az bulutlu 31°C sıcaklık bekleniyor. Yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi ise havanın parçalı bulutlu ve 29°C civarında olması öngörülüyor.