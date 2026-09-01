Özgür Özel Vahap Seçer ve Mansur Yavaş sorusuna yanıt verdi

Halk TV’de Bengü Şap Babaeker, Kürşad Oğuz ve İbrahim Kahveci’nin sorularını yanıtlayan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Vahap Seçer ve Mansur Yavaş üzerinden yürütülen tartışmaları değerlendirdi. Özel, büyükşehir belediye başkanlarının butlan kararına karşı tutumlarının açık olduğunu söyledi.

Özel, “Şimdi ondan bir hafta önce de ‘Ayşe Ünlüce CHP’de kaldı’ dediler. İki gün sonra Ayşe Hanım bize geldi. Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın iradeleri, ilk gün butlana karşı gelip de genel merkezde ortaya koydukları irade ortada” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın butlana karşı hazırlanan metne imza atmadığını hatırlatan Özel, “Orada hakkını yemeyeyim. Balıkesir Ahmet Akın, butlana karşı imzayı da atmamıştı. Ona uygun bir tutum sergiledi. Onun dışında diğer arkadaşların durumu belliydi” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA AK PARTİ’YE GEÇME DAVETİ YAPILIYOR”

Özgür Özel, belediye başkanlarına parti değiştirmeleri için baskı yapıldığını öne sürdü. Özel, belediye meclisindeki çoğunluğa göre bazı belediye başkanlarının operasyon tehdidiyle karşı karşıya kaldığını savundu. Belediye başkanlarına doğrudan siyasi baskı uygulandığını öne süren Özel, AKP'nin üst düzey isimlerinin bu süreçte yer aldığını iddia etti.

Özel, şunları söyledi:

“Doğrudan işte Adalet Bakanının kendisini de dahil olduğu ya da aracılık eden milletvekillerinin dahil olduğu yerlerde belediye başkanlarımıza işte kimine AK Parti‘ye geçme daveti yapılıyor, kimine AK Parti‘ye katıldı ya içeriye atıl yapılıyor. Ya kimine de AK Parti’ye gelmesen bile YENİ Parti’ye geçme falan gibisinden şeyler falan.”

Bazı belediye başkanlarının kararını verdiğini, bazılarının ise tereddüt yaşadığını belirten Özel, “Tabii burada normal olması gerektiği gibi davranan, kendi kararını veren ve cesaret gösteren arkadaşlar olduğu gibi tereddüdü olan arkadaşlar olduğu gibi bu konuları bizimle açık açık konuşan çok sayıda arkadaşımız var” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANLARINA ‘BİZE GELİN’ DEMEDİM”

YENİ Parti kurulurken belediye başkanlarına doğrudan çağrı yapmadıklarını söyleyen Özel, farklı siyasi eğilimlere sahip isimleri dışlamadıklarını belirtti.

Özel, “Biz açıkçası 31 Mart seçimlerine doğru giderken kimseyi eski davranış biçimi ile yargılamadık” ifadelerini kullandı.

Partide kapsayıcı bir anlayış benimsediklerini savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dedik ki ‘Bu partide kurultay günü bir temiz sayfa açtık’ dedik. Ki o yaklaşımımızdır bizi 74 il başkanıyla, yani 32 il başkanı ile kurultay kazanıp, 81 il başkanına yol yürütüp, 74 il başkanımıza parti kurdurtan bu yaklaşımımızdır bizim.”

Özel, belediye meclisi üyelerinin parti değiştirmesi halinde dengelerin tersine dönebileceğine dikkati çekti. Böyle bir durumda belediye başkanlarının operasyonların hedefi olabileceğini ileri sürdü.

“Belediye meclisinde Cumhur İttifakı ile aramızda diyelim ki üç fark var. İki arkadaş tereddüt ettiğinde bir anda denge tersine dönebiliyor. Bu sefer ne olabilir? Belediye başkanı açık hedef haline gelebilir. Ona operasyon yaparlar, tutuklarlar.”

“DOSYALARI İSTİYORLAR, BELEDİYE BAŞKANINI HEDEFE KOYUYORLAR”

Özel, Cumhur İttifakı’nın belediye başkanvekili seçebilecek çoğunluğa sahip olduğu belediyelerin incelemeye alındığını iddia etti.

“Bakıyorlar, hangi belediyede kendi çoğunlukları belediye başkanvekili seçebilecek durumdaysa o belediye operasyon yapmak için bütün dosyaları istiyorlar, incelemeye alıyorlar. Hedefe koyuyorlar belediye başkanını.”

Bu nedenle belediye başkanlarına başlangıçta YENİ Parti’ye katılmaları yönünde çağrı yapmadığını anlatan Özel, daha sonra tabandan gelen talep üzerine geçişlere izin verdiklerini söyledi.

“Bu yüzden ben belediye başkanlarına ‘Bize gelin’ demedim. Özellikle ilk başta hiç demedik. Ama bir süre sonra vatandaşın baskısı, belediye başkanlarımızın kendi tercihleri, ‘Ya yapmayın, biz YENİ Parti’ye geçmek istiyoruz’ dediler. ‘Geçen geçsin’ o zaman dedik.”

Özel, eylül sonu itibarıyla yaklaşık 300 kişinin YENİ Parti’ye geçmiş olacağını belirtti. Bazı belediye başkanlarının ise belediye meclislerindeki dengeler nedeniyle beklediğini ifade etti.

“Kendi kararıyla kalan kimseye bir şey demeyiz. Ama tereddüt eden arkadaşlar var. ‘Eylülü geçireyim’ diyen var. ‘Ekim belediye meclisi toplantımı geçireyim’ diyen var.”

“HAKSIZ VE ADALETSİZ BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ”

Vatandaşın yerel seçimde ortaya koyduğu iradenin siyasi baskılarla değiştirilmek istendiğini savunan Özel, yaşananlara tepki gösterdi.

“Yani vatandaş karar vermiş. ‘İlçemi şu belediye başkanı yönetsin’ diye. O belediye başkanına böyle siyasi baskılar, tutuklamalar, bilmem neler.”

Süreci “kepazelik” olarak nitelendiren Özel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Yani dünya siyaset tarihinde görülmemiş bir kepazelik yaşanıyor. Şu bir yıl olsun, seçimler bitsin arkasından da şöyle normal bir yerel seçimler yapılsın, hepimiz bir rahata huzura erelim, ülke huzura ersin. Hakikaten bıktık artık bu şeyden yani. Çünkü bir kişiye hırsız damgası vurmanın belediye meclisindeki dağılımlara göre belirlendiği haksız, adaletsiz, çok kötü bir süreçten geçiyoruz yani.”