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Halk TV Türkiye Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu

Bursa Karacabey Longoz Ormanı’nda doğanın sıra dışı alan mücadelesi görüntülendi. Yuvasının yanına konan alaca baykuşu fark eden küçük maskeli örümcekkuşu, çevresinde uçup hamleler yaparak kendisinden katlarca büyük avcıyı uzaklaştırdı.

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Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 1
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Karacabey Longoz Ormanı'nda maskeli örümcekkuşu ile alaca baykuş arasında yaşanan mücadele an be an görüntülendi.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 2
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Yuvasının yakınındaki dala konan baykuşu fark eden küçük kuş, çevresinde hızlı manevralar yaparak avcıyı bölgeden uzaklaştırdı.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 3
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Görüntüler, yaban hayatında 'mobbing' olarak bilinen alan savunması davranışının ders niteliğinde bir örneğini ortaya koydu.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 4
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Maskeli örümcekkuşu (Lanius nubicus), örümcekkuşugiller familyasının en küçük üyesi ve 17-18,5 santimetre boyunda zarif bir ötücü kuştur.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 5
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Erkeğin sırtı ve başlığı siyah, alnı beyaz, böğürleri ise dikkat çekici biçimde turuncu renktedir.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 6
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50-70 gram ağırlığındaki bu tür Güneydoğu Avrupa ve Doğu Akdeniz'de ürer, kışı ise kuzeydoğu Afrika'da geçirir.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 7
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Açık ormanlıkları ve yaşlı ağaçlarla çevrili çalılık alanları tercih eden maskeli örümcekkuşu, diğer akrabalarına kıyasla daha gizli yaşar.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 8
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Kancalı gagasıyla böcek ve küçük omurgalıları yakalayan bu tür, avını dikenlere saplayarak depolamasıyla 'kasap kuş' lakabını kazanmıştır.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 9
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Güçlü pençelerden yoksun olan örümcekkuşları, avlarını parçalayabilmek için bu dikene sabitleme tekniğini geliştirmiştir.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 10
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Dişi maskeli örümcekkuşu üreme döneminde 4-6 yumurta bırakır ve 14-16 gün süren kuluçka döneminin ardından yavrular her iki ebeveyn tarafından beslenir.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 11
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IUCN Kırmızı Liste'de 'Asgari Endişe' kategorisinde yer alan maskeli örümcekkuşu populasyonları, tarım yoğunlaşması ve pestisit kullanımı nedeniyle azalma eğilimindedir.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 12
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Alaca baykuş (Strix aluco) ise 37-46 santimetre uzunluğunda, 81-105 santimetre kanat açıklığına sahip orta boy bir gece yırtıcısıdır.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 13
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Alaca baykuşun yetişkin bireylerdeki yıllık hayatta kalma oranı yüzde 76,8 olup doğadaki ortalama ömrü beş yıl civarındadır.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 14
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Dişileri ortalama 500 gram ağırlığa ulaşan alaca baykuş, ormanlık alanlarda yaşayan yerleşik ve göç etmeyen bir türdür.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 15
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Gece avlanan bu yırtıcı, sessiz uçuş kapasitesi ve asimetrik yerleşimli kulakları sayesinde karanlıkta avını isabetli biçimde konumlandırır.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 16
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Ana besin kaynağı kemirgenler olan alaca baykuş, fırsatçı yapısıyla küçük kuşları, kurbağaları ve hatta daha küçük baykuş türlerini de avlayabilir.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 17
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Yuva savunmasında son derece saldırgan olabilen alaca baykuş, ünlü İngiliz kuş fotoğrafçısı Eric Hosking'in bir gözünü kaybetmesine neden olmuştur.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 18
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Küçük kuşların kendilerinden çok daha büyük yırtıcıları taciz ederek uzaklaştırmasına bilimde 'mobbing' yani topluca baskın yapma adı verilir.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 19
19 29

Mobbing sırasında av kuşları yırtıcının çevresinde uçarak yüksek sesli alarm çağrıları yapar ve onu teşhir eder.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 20
20 29

Bu davranışın temel amacı yırtıcının konumunu ifşa etmek, bölgedeki diğer kuşları uyarmak ve gelecekteki sürpriz saldırıları engellemektir.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 21
21 29

Baykuşlar, gece uykudaki ötücü kuşlara saldırabildikleri için mobbing davranışının en sık hedeflenen yırtıcı grubunu oluşturur.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 22
22 29

Zürih Üniversitesi araştırmacıları, mobbingin yalnızca savunma değil aynı zamanda erkek kuşların dişilere fiziksel becerilerini sergilediği bir gösteri olduğunu saptamıştır.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 23
23 29

Mobbing nadiren her iki tarafa zarar verir, çünkü küçük kuşlar yırtıcıdan çok daha çevik ve manevra kabiliyeti yüksektir.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 24
24 29

Yırtıcı kuş için küçük kuşu yakalamaya harcayacağı enerji, elde edeceği besin değerinden fazla olduğundan genellikle çatışmadan kaçınarak bölgeyi terk eder.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 25
25 29

Karacabey Longoz Ormanı, Türkiye'nin dört longoz ormanından biri ve ülkenin üçüncü büyük subasar ormanı konumundadır.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 26
26 29

Ramsar Alanı statüsünde korunan bu ekosistem, 270'ten fazla kuş türüne ev sahipliği yapan kritik bir üreme ve göç durağıdır.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 27
27 29

Karaağaç, söğüt, dişbudak ve kızılağaç gibi türlerden oluşan ormanda Akdeniz maki bitki örtüsü de yer alır.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 28
28 29

Susurluk Nehri'nin Marmara Denizi'ne döküldüğü noktada birden fazla habitat tipinin iç içe geçtiği bu alan, Avrupa'da bile benzeri az bulunan bir ekosisteme sahiptir.

Dev baykuş neye uğradığını şaşırdı: Minik kuş kendisinden katbekat büyük avcıya meydan okudu - Fotoğraf: 29
29 29

Longoz Ormanı'ndaki bu karşılaşma, doğada boyut farkının her zaman belirleyici olmadığını ve alan savunmasının en güçlü içgüdülerden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

(AA)

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