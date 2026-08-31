Otoyoldaki dolandırıcılık tuzağını jandarma bozdu
Adana'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp "terör örgütü" yalanıyla emekli bir öğretmenin birikimini hedef alan dolandırıcılar, otoyol jandarmasına takıldı. Ekipler, şüpheli görüşmeyi sonlandırarak tuzağı engelledi.
Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda meydana geldi. Adana İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı otoyol jandarma ekipleri, güzergâh üzerindeki rutin kontrolleri sırasında emniyet şeridinde park halinde duran bir otomobili fark etti. Ekipler, kontrol amacıyla aracın yanına yaklaştı.
"TERÖR ÖRGÜTÜ" YALANI
Aracın sürücü koltuğunda oturan kişinin emekli bir öğretmen olduğu belirlendi. Sürücünün cep telefonuyla görüştüğü sırada sergilediği tedirgin hareketler üzerine jandarma ekipleri inceleme yaptı. Yapılan kontrolde, emekli öğretmenin yabancı bir telefon numarasından arandığı tespit edildi.
Telefondaki şüphelilerin, kendilerini polis ve savcı unvanlarıyla tanıtarak araçtaki emekli öğretmen ve eşini terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla baskı altına aldığı, korkutma yoluyla çiftin üzerindeki para ve ziynet eşyalarını almaya çalıştığı saptandı.
JANDARMA TELEFONU KAPATARAK TUZAĞI BOZDU
Dolandırıcılık girişimini anında tespit eden jandarma personeli, açık olan cep telefonunu kapattırarak görüşmeyi sonlandırdı ve dolandırıcılık eylemini engelledi. Otoyolda hedef alınan emekli öğretmen ve eşi, güvenlik önlemleri altında karakola götürüldü.
FAİLLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Emekli öğretmenin karakolda resmi şikayette bulunmasının ardından, yabancı numara üzerinden dolandırıcılık girişiminde bulunan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.
(DHA)