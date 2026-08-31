Otoyoldaki dolandırıcılık tuzağını jandarma bozdu

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"TERÖR ÖRGÜTÜ" YALANI

Aracın sürücü koltuğunda oturan kişinin emekli bir öğretmen olduğu belirlendi. Sürücünün cep telefonuyla görüştüğü sırada sergilediği tedirgin hareketler üzerine jandarma ekipleri inceleme yaptı. Yapılan kontrolde, emekli öğretmenin yabancı bir telefon numarasından arandığı tespit edildi.

Telefondaki şüphelilerin, kendilerini polis ve savcı unvanlarıyla tanıtarak araçtaki emekli öğretmen ve eşini terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla baskı altına aldığı, korkutma yoluyla çiftin üzerindeki para ve ziynet eşyalarını almaya çalıştığı saptandı.