Özgür Özel 4 ismin üzerini çizdi: Hakkımız helal etmeyiz

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinden AKP’ye geçen Ali Eren Bingöl, Özlem Çerçioğlu, Mesut Özarslan ve Özlem Gürzel’in üzerini çizdi. Bu isimlerin seçmenin ve CHP örgütünün hakkını yediğini söyleyen Özel, “Allah hiçbir siyasetçiyi onların durumuna düşürmesin” dedi. Özel, “Bu partinin onca emeğini AK Parti’ye satana hakkımızı helal etmeyiz” ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Halk TV’den Bengü Şap Babaeker, Kürşad Oğuz ve İbrahim Kahveci’nin sorularını yanıtladı.

Özel’e; Ali Eren Bingöl, Özlem Çerçioğlu, Mesut Özarslan ve Özlem Gürzel gibi AKP’ye geçen isimler arasında kendisini en çok şaşırtan kişinin kim olduğu soruldu.

"KUL HAKKI YEDİLER"

Özel, isimler arasında ayrım yapmayarak şu yanıtı verdi:

“Ben tek tek bunlarla meşgul olacak değilim. Allah hepsinin taksiratını affetsin. Kul hakkı yediler. Milletten ‘Muhalefet edeceğiz’ diye ya da hizmet ederken ‘Biz bu iktidarın karşısındayız’ diye şey yaptılar. Sonra gittiler. Yanlış işler yaptılar. Ne söyleyeyim?”

"İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAK DURUMA GELDİLER"

AKP’ye geçen isimlerin sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılaştığını söyleyen Özel, bu kişilerin kendilerine destek veren seçmenlerin ve parti örgütünün hakkını yediğini savundu:

“Yaptığı paylaşımın altını yoruma kapatıyorlar. Yoruma açtığında… Veya başta 150 tane gelmiş, 149’u kötü yorum, ondan sonra kapatmış. Onları görüyoruz. Allah hiçbir siyasetçiyi onların durumuna düşürmesin. Ama hakikaten onlar için koşan, onlar için emek veren, hiçbir karşılık beklemeden gece - gündüz onlar için çalışan örgütümüzden insanların da hakkını yediler. Söylemleriyle onlara güvenen insanların hakkını yediler. İnsan içine çıkamayacak duruma da geldiler şehirlerinde. Kimi tehdide teslim oldu.”

Özel, Tuzla’daki parti değişikliğinin arkasında imar dosyaları ve tehditlerin bulunduğunu öne sürdü. “Hobi bahçesi” ve “emsal transferi” uygulamaları üzerinden çeşitli usulsüzlükler yapıldığını savunan Özel, şunları söyledi:

“Öbür Tuzla’daki meselede daha neler çıkacak altından. Yani orada ‘hobi bahçesi’ diye yargı mensuplarına yapılan, içinde bugünkü Adalet Bakanı’nın da olduğu, sonradan değiştirilen ve villalara çevrilen yerden tutun da ‘emsal transferi’ diye önceki AK Partili Şadi Bey’in yaptığı bir yeşil alanı bilmem kaç tane yere giren… Yani sistemin güvenlik açığından yararlanıp herkese katlar vermişler. ‘Ben o katlara yer vereyim, bunu İBB versin....’”

Sorunun çözümü için bir formül sunduklarını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz orada çözümü önerdik. Dedik ki ‘Bakın AK Parti’nin önceki dönem belediye başkanı yapmış. Bizimki fark etmeden birkaç tane size kullandırtmış ama bunları yapmayın. Siz bakanlıktan buraya sosyal donatı alanı, hizmet alanı tahsis edin. Bunun parasını bu müteahhitler bölüşerek devlete ödesinler. Kimsenin alacağı kalmasın.’ Formül güzeldi ama onlar öyle yapmak yerine belediye başkanını tehdit edip devşirmek ve alamadıkları Tuzla‘yı bu yöntemle almak, kendi asrın imar yolsuzluğunu aklamak ve bizim genç, işte benim hakkımda da orada - burada güzel şeyler söyleyerek beni de farklı işte ‘Genel Başkan benim abimdir ama bilmem ne’ gibi de bir tuhaf şey. Ona da hakkım helal değildir yani. Onu söyleyeyim. Olacak iş değil yani. Bir de kendisi biliyor benim onun için ne kadar gayret sarf ettiğimi. Hakkım helal değildir.”

"EMEĞİNİ AK PARTİ'YE SATANA HAKKIMIZI HELAL ETMEYİZ"

Özel, Sinem Dedetaş ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e de AKP’ye geçmeleri yönünde teklifte bulunulduğunu öne sürdü:

“Hele hele yanı başındaki Onursal Adıgüzel onuruyla cezaevinde yatıyorken bu partinin onca emeğini AK Parti’ye satana hakkımızı helal etmeyiz. Sinem Dedetaş, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet… ‘AK Parti’ye geçeceğime paşa paşa yatarım’ demiş. Daha ne desin insanlar? Açık açık onlara da dediler. Sinem Hanım’a da Fatma Kaplan Hürriyet’e de. ‘Geçersen AK Parti’ye kurtarırsın’ diye.