Son Dakika | YENİ Parti Genel Merkezi'nde ilk canlı yayın Halk TV'de: Özgür Özel'den çarpıcı açıklamalar

CHP'den ayrılan milletvekilleri ile Özgür Özel önderliğinde açılan YENİ Parti'nin Genel Merkez binası Ankara'nın Çankaya ilçesinde açıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açılan YENİ Parti Genel Merkezi'ndeki ilk canlı yayın Halk TV ekranlarında.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel Genel Merkez'de Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. (31 Ağustos 2026)

ÖZGÜR ÖZEL'DEN HALK TV'DE ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Kısa süre içerisinde 600 binden fazla yurttaşın üye olduğu YENİ Parti'nin Genel Başkanı Özgür Özel Genel Merkez'de Halk TV'den gazeteciler Kürşad Oğuz, Bengü Şap Babaeker ve İbrahim Kahveci'nin sorularını yanıtlıyor.

Özgür Özel YENİ Parti'nin genel merkezi ve otobüsünün 152 bin bağışçının parasıyla tutulduğunu belirtti.

Özel, bağış kampanyasında toplanan miktarın 539 milyon lirayı geçtiğini belirtti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'de gazeteciler Kürşad Oğuz, Bengü Şap Babaeker ve İbrahim Kahveci'nin sorularını yanıtladı. (31 Ağustos 2026)

"ÜYELERİMİZ GENEL BAŞKANLIK SEÇİMİNDE OY KULLANACAK"

YENİ Parti'ye 18 günde 600 binden fazla yurttaşın üye olduğunu belirten Özel, söz konusu rakamın AKP'nin ilk yılında elde ettiği üye sayısının katbekat üzerinde olduğuna dikkat çekti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, üyelerin partinin genel merkezinin belirlenmesinde doğrudan etkili olacağını ifade etti.

CHP'YE GERİ DÖNÜŞ OLACAK MI?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararına yapılan itiraza ilişkin Yargıtay kararının eylül ayında açıklanması beklenirken Özgür Özel, "CHP'ye geri dönüş olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Özgür Özel, Yargıtay'ın kararından ümitli olduğunu belirtirken CHP'ye geri dönmeyeceklerini vurguladı. Özel, olası bir iptal kararıyla birlikte partinin demokratik bir şekilde yönetilmesinin önünün açılacağını ifade etti.

Kendi yönetimine yakın olan ancak YENİ Parti'ye geçmeyen CHP'li isimlere ilişkin de konuşan Özgür Özel, "Biz onları tedbir kalkarsa kurultay kararı alsınlar diye bırakmıştık." dedi.

MUHARREM İNCE'YE YANIT

Muharrem İnce'nin "Kendim parti kurdum. Parti kurmak, turşu kurmaya benzemez, zor iştir. Helal parayla kuracaksan zor iştir." ifadelerine ilişkin de konuşan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "İnce'nin sözlerini ilk duyduğumda duruldum." dedi.

İnce'nin kendisi ile mesaj yoluyla iletişime geçtiğini açıklayan Özgür Özel, İnce'nin "Sayın Genel Başkanım vurgum Memleket Partisi'ni helal parayla kurduğumuza ilişkindi. Size yönelik bir şey yok." dediğini aktardı.

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