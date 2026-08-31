İsa Karakaş tarih verip uyardı: Emekli maaşları kesilecek, sistem değişti

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AYLIK BAĞLANMA ORANINDAKI DÜŞÜŞ VE MAAŞ HESAPLAMA FARKI

İki kanun arasındaki en dikkat çekici fark, emekli maaşı bağlama kriterleri ve Aylık Bağlanma Oranı (ABO) üzerinde görülüyor. Eski sistem olan 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olan kamu çalışanlarında ABO seviyesi yüzde 75 ile yüzde 85 aralığında uygulanıyordu. 5510 sayılı Kanun’a tabi memurlarda ise bu oran, her 360 günlük prim için yüzde 2 olarak hesaplanıyor ve 9000 prim gününü dolduran bir memur için aylık bağlama oranı yüzde 50 seviyesine kadar geriliyor.