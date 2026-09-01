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Halk TV Spor Galatasaray alamadı Fenerbahçe alıyor: Transferde büyük sürpriz

Galatasaray alamadı Fenerbahçe alıyor: Transferde büyük sürpriz

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray alamadı, Fenerbahçe alıyor. Transferde büyük sürpriz.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Galatasaray alamadı Fenerbahçe alıyor: Transferde büyük sürpriz - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Galatasaray alamadı, Fenerbahçe alıyor. Transferde büyük sürpriz.

Galatasaray alamadı Fenerbahçe alıyor: Transferde büyük sürpriz - Fotoğraf: 2
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Sarı lacivertliler Fanatik'teki habere göre daha önce Galatasaray'ın da istediği Arsenalli futbolcu için devreye girdi.

Galatasaray alamadı Fenerbahçe alıyor: Transferde büyük sürpriz - Fotoğraf: 3
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Bunun yanı sıra yerli oyuncu için de çalışan yöneticilerin Interli Hakan Çalhanoğlu'nu tekrar gündeme aldıkları belirtildi.

Galatasaray alamadı Fenerbahçe alıyor: Transferde büyük sürpriz - Fotoğraf: 4
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Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe'nin bu nedenle Inter'in Hakan Çalhanoğlu için yapacakları teklife olumlu yanıt gelmesini beklediği belirtildi.

Galatasaray alamadı Fenerbahçe alıyor: Transferde büyük sürpriz - Fotoğraf: 5
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Takıma 23 yaş altı takviye de yapmak isteyen yönetimin Lyon'un yıldızı Malick Fofana için 25 milyon euroyu gözden çıkardıkları da haberde yer aldı. Lyon'un 30 milyon euro istediği de belirtiliyor.

Galatasaray alamadı Fenerbahçe alıyor: Transferde büyük sürpriz - Fotoğraf: 6
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Ancak Arsenal Teknik Direktörü Arteta, transfere onay vermemiş, genç futbolcunun takımda kalabileceğini söylemişti.

Galatasaray alamadı Fenerbahçe alıyor: Transferde büyük sürpriz - Fotoğraf: 7
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Fenerbahçe'nin kiralama için teklif yapacağı bildirildi. Nwaneri, kanatların yanı sıra forvet arkasında da oynayabiliyor.

Galatasaray alamadı Fenerbahçe alıyor: Transferde büyük sürpriz - Fotoğraf: 8
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Genç futbolcu iki kanadın yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor.

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