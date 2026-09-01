Galatasaray alamadı Fenerbahçe alıyor: Transferde büyük sürpriz
Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray alamadı, Fenerbahçe alıyor. Transferde büyük sürpriz.
Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Galatasaray alamadı, Fenerbahçe alıyor. Transferde büyük sürpriz.
Sarı lacivertliler Fanatik'teki habere göre daha önce Galatasaray'ın da istediği Arsenalli futbolcu için devreye girdi.
Bunun yanı sıra yerli oyuncu için de çalışan yöneticilerin Interli Hakan Çalhanoğlu'nu tekrar gündeme aldıkları belirtildi.
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe'nin bu nedenle Inter'in Hakan Çalhanoğlu için yapacakları teklife olumlu yanıt gelmesini beklediği belirtildi.
Takıma 23 yaş altı takviye de yapmak isteyen yönetimin Lyon'un yıldızı Malick Fofana için 25 milyon euroyu gözden çıkardıkları da haberde yer aldı. Lyon'un 30 milyon euro istediği de belirtiliyor.
Ancak Arsenal Teknik Direktörü Arteta, transfere onay vermemiş, genç futbolcunun takımda kalabileceğini söylemişti.
Fenerbahçe'nin kiralama için teklif yapacağı bildirildi. Nwaneri, kanatların yanı sıra forvet arkasında da oynayabiliyor.
Genç futbolcu iki kanadın yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor.