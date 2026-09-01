Galatasaraylı yönetici açıkladı: 35 milyon euroluk transfer
Galatasaray'da yönetici açıkladı. 35 milyon euroluk transfer. Sarı kırmızılılar, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da yöneticiden transfer açıklaması geldi. 35 milyon euroluk transfer. Sarı kırmızılılar transferde asıl bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, Portolu Deniz Gül için anlaşmaya vardı. Ama asıl transfer daha sonra gelecek.
Yorumcu Ahmet Çakar, Deniz Gül için "Deniz Gül, Galatasaray'a yeterli olur. Hiçbir zaman ikinci santrfor, birinci santrfor kadar yeterli olmayacak. Yani bir takımda iki tane yıldız forvet olmaz. Bu çocuk Porto'da oynadı veya oynamadı sonuçta Milli Takım'ın golcüsü. Daha kimi alacaksın? Galatasaray için çok doğru bir karar" dedi.
Çakar, "Icardi olduğunda ne oluyordu? Yedek kaldığında sıkıntı oluyordu. Şimdi Deniz, Osimhen'in arkasında bekleyecek ve problem çıkartacağını da düşünmüyorum. Galatasaray ileriye aldıkça alıyor ama orta saha rotasyonu diğer iki büyükten çok kötü. Yönetim Real Madrid'den Camavinga'yı bekliyormuş. Alamazsan ne olacak?" diyede konuştu.
Sarı kırmızılı kulübün transferdeki bir başka gözdesi de Real Madrid'ten Eduardo Camavinga. Gazeteci Ali Naci Küçük Dici Futbol'da "Milan'daki Fofana'nın kiralama bedeli 10 milyon Euro. Pape Matar Sarr'ın ise maaşı + kiralama bedeli 8 milyon Euro" dedikten sonra şöyle devam etti:
"Galatasaray yönetimi 'Bir bedel ödeyeceksek Camavinga için ödeyelim!' diyor. Camavinga ise Osimhenvari bir piyango olur. Fransız orta sahanın bir yıllık maliyeti ise 14 milyon Euro."
Libero TV Youtube kanalında Emre Kaplan da Eduardo Camavinga transferiyle ilgili bir yöneticinin açıklamasını aktardı ve şu ifadeleri kullandı:
"Yöneticilerin aklında hala 'Camavinga ile ilgili bir çıkış olursa onu değerlendirelim' düşüncesi var. İlk etaptaki düşünce kiralamaydı ama bir yöneticiden bizzat duydum, 'Real Madrid, Camavinga için 35 milyon Euro'ya düşerse hemen alırız!' dedi. Galatasaray'ın ilgisi olduğu gerçek."