Galatasaraylı yönetici açıkladı: 35 milyon euroluk transfer

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Yorumcu Ahmet Çakar, Deniz Gül için "Deniz Gül, Galatasaray'a yeterli olur. Hiçbir zaman ikinci santrfor, birinci santrfor kadar yeterli olmayacak. Yani bir takımda iki tane yıldız forvet olmaz. Bu çocuk Porto'da oynadı veya oynamadı sonuçta Milli Takım'ın golcüsü. Daha kimi alacaksın? Galatasaray için çok doğru bir karar" dedi.