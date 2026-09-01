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Halk TV Spor Harikasınız Filenin Sultanları: Çeyrek finaldeyiz! Rakibimiz de belli oldu

Harikasınız Filenin Sultanları: Çeyrek finaldeyiz! Rakibimiz de belli oldu

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçında Azerbaycan'ı 3-0 yenen Filenin Sultanları, çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finaldeki rakibimiz belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Harikasınız Filenin Sultanları: Çeyrek finaldeyiz! Rakibimiz de belli oldu - Fotoğraf: 1
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Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye ile Azerbaycan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

Harikasınız Filenin Sultanları: Çeyrek finaldeyiz! Rakibimiz de belli oldu - Fotoğraf: 2
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Filenin Sultanları mücadeleye Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, İlkin Aydın, Eda Erdem, Zehra Güneş ve Gizem Örge 6’sı ile başladı.

Harikasınız Filenin Sultanları: Çeyrek finaldeyiz! Rakibimiz de belli oldu - Fotoğraf: 3
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A Grubu’nda oynadığı 5 maçın 4’ünü kazanan Filenin Sultanları, grubunu ikinci sırada tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Azerbaycan ise C Grubu’nda oynadığı 5 maçın 3’ünü kazanarak grubu 3. bitirdi ve son 16 turuna çıktı.

Harikasınız Filenin Sultanları: Çeyrek finaldeyiz! Rakibimiz de belli oldu - Fotoğraf: 4
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk sette oldukça rahat bir oyun ortaya koydu ve ilk seti 25-14’lük skorla kazanmayı başardı.

Harikasınız Filenin Sultanları: Çeyrek finaldeyiz! Rakibimiz de belli oldu - Fotoğraf: 5
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İkinci sette de zorlanmayan Filenin Sultanları, 25-16 kazanarak durumu 2-0’a getirdi.

Harikasınız Filenin Sultanları: Çeyrek finaldeyiz! Rakibimiz de belli oldu - Fotoğraf: 6
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Çekişmeli geçen üçüncü seti de 25-22 kazanan Filenin Sultanları, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve tur atlayan taraf oldu.

Harikasınız Filenin Sultanları: Çeyrek finaldeyiz! Rakibimiz de belli oldu - Fotoğraf: 7
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ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİMİZ BELLİ OLDU

Azerbaycan’ı 3-0 yenen Filenin Sultanları, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

Filenin Sultanlarının çeyrek finaldeki rakibi Belçika’yı 3-2 yenen Almanya oldu.

Filenin Sultanları Azerbaycan
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