Harikasınız Filenin Sultanları: Çeyrek finaldeyiz! Rakibimiz de belli oldu

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A Grubu’nda oynadığı 5 maçın 4’ünü kazanan Filenin Sultanları, grubunu ikinci sırada tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Azerbaycan ise C Grubu’nda oynadığı 5 maçın 3’ünü kazanarak grubu 3. bitirdi ve son 16 turuna çıktı.