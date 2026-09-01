Harikasınız Filenin Sultanları: Çeyrek finaldeyiz! Rakibimiz de belli oldu
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçında Azerbaycan'ı 3-0 yenen Filenin Sultanları, çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finaldeki rakibimiz belli oldu.
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye ile Azerbaycan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.
Filenin Sultanları mücadeleye Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, İlkin Aydın, Eda Erdem, Zehra Güneş ve Gizem Örge 6’sı ile başladı.
A Grubu’nda oynadığı 5 maçın 4’ünü kazanan Filenin Sultanları, grubunu ikinci sırada tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Azerbaycan ise C Grubu’nda oynadığı 5 maçın 3’ünü kazanarak grubu 3. bitirdi ve son 16 turuna çıktı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk sette oldukça rahat bir oyun ortaya koydu ve ilk seti 25-14’lük skorla kazanmayı başardı.
İkinci sette de zorlanmayan Filenin Sultanları, 25-16 kazanarak durumu 2-0’a getirdi.
Çekişmeli geçen üçüncü seti de 25-22 kazanan Filenin Sultanları, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve tur atlayan taraf oldu.
ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİMİZ BELLİ OLDU
Azerbaycan’ı 3-0 yenen Filenin Sultanları, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.
Filenin Sultanlarının çeyrek finaldeki rakibi Belçika’yı 3-2 yenen Almanya oldu.