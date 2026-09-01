Trabzonspor'un başına geçen hoca belli oldu

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Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, ''Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Fatih Tekke ile Trabzonspor’un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık.'' ifadeleri yer aldı.

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI BAŞLADI

Yaşanan ayrılığın ardından Trabzonspor'da teknik direktörlük arayışları başlarken, kulüpten flaş bir açıklama geldi.

Bordo-mavili kulüp, Süper Lig'de oynayacakları Gençlerbirliği maçında takımın başında olacak ismi duyurdu.

Yapılan açıklamada, ''Kulübümüzde teknik direktörlük göreviyle ilgili olarak Yönetim Kurulumuz çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik süreç devam ederken, takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.

TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 4. haftasındaki Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı 6 Eylül Pazar günü Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.