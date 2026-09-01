Son Dakika | Fenerbahçe'de ayrılıklar resmen açıklandı: 4 isim birden gitti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile Cabir Holding arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer takımdan ayrılacak isimleri açıkladı.

4 AYRILIK BİRDEN AÇIKLANDI

Cihan Kamer konuşmasında Diego Carlos'un ardından Talisca, Becao ve Çağlar Söyüncü ile de yolların ayrılacağını duyurdu.

Kamer konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bizde bekleyen 2-3 futbolcu var, nasıl olsa lisans iptal olacak, 2-3 senelik parayı alacağız, cezalarını da alacağız, gideceğiz istediğimiz takımda oynayacağız diye bekleyenler vardı. Bugün itibarıyla Becao, Diego Carlos, Çağlar ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız.

"TALISCA'YI DA ALKIŞLARLA UĞURLAYACAĞIZ"

İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz.

"ÇAĞLAR'IN NEREYE GİDECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

Çağlar'ın nereye gideceğini bilmiyoruz. İngiltere'de bir kulüple görüşüyor diye biliyorum. Kendisini davet ettik, görüşeceğiz ve Allah nasip ederse yollarımızı ayıracağız.