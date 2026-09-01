Karadeniz'in dört büyükleri şov yaptı: İlk günden tezgahlar doldu doldu taştı
Karadeniz'de av yasağının bitmesiyle tezgahlar palamutla doldu. İlk gün nasibiyle yüzü gülen esnaf bolluk beklerken, palamudun tanesi kentlere göre 100 ila 200 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.
Giresun, Rize, Ordu ve Trabzon'da av yasağının kalkmasıyla büyük tekneler gece denize açıldı.
Dört ilde birden palamut dolu kasalarla dönen balıkçılar tezgahları doldururken tanesi 100 ila 200 lira arasında satılan palamudun günler içinde bollaşması ve ucuzlaması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'de yeni balık sezonu bereketli başladı.
Dört ilde birden gece saatlerinde denize inen büyük tekneler, palamutla dolu kasalarla limanlara döndü.
Tezgahtaki balıklar sezonun ilk gününden alıcılarla buluştu.
Palamudun tane fiyatı şehirden şehire farklılık gösteriyor. Giresun'da 150 ila 200 lira, Rize'de 125 lira, Ordu'da 100 ila 200 lira, Trabzon'da ise 100 ila 150 liradan satışa sunuldu.
tanesi 400 gram gelen palamudun yanı sıra Ordu'da mezgit ve istavrit kilosu 400 liradan tüketiciye ulaştı.
Giresun Çotanak Balık Pazarı'nda satış yapan Şaban Tahaerken, ilk gün fiyatların arz-talep dengesinden dolayı yüksek seyrettiğini belirtti.
"Türkiye'nin diğer bölgelerine de balık gönderildi. Bu bir arz talep meselesi, bunun için fiyat bugün biraz pahalı. İlerleyen günlerde fiyatın düşmesini bekliyoruz."
Ordu'nun Perşembe ilçesinde 44 yıldır balıkçılık yapan Erdal Çamaş, bu sezonun çok verimli başladığını vurgulayarak "Bu sene palamut çok verimli. Şu anda her tarafta balık kendini gösterdi. Takımlar da gece itibarıyla denize indi. Şu anda Ereğli taraflarında avcılık bayağı bir var. Her tarafta balık var. Bu sene bol bol halkımız balık yiyecek" dedi.
Rize'de balıkçı Bilgin Küçükmotor da "Balıkçılarımız 'vira bismillah' dedi, artık denizden ne çıkarsa onu satacağız ama bolluk var bu sene" diyerek sezondan umutlu konuştu. Meslektaşı Kerim Yavuz, geçen yıl hamsinin bol olduğunu, bu yıl ise sıranın palamuta geldiğini söyledi.
"İnşallah bu sene bol palamut satacağız ve yiyeceğiz. Bereketli devam edeceğine ve bu sezonun çok güzel geçeceğine inanıyorum. Kayıklar yoğunlukla palamut, istavrit ve mezgit avlıyor. Bugünden itibaren havaların serinlemesiyle birlikte çeşitlerin artacağını düşünüyorum."
Trabzon'un Moloz mevkiinde satış yapan Ahmet Çoğalmış, palamudun tanesi 100 ila 150 liradan alıcı bulduğunu ve fiyatın günler içinde daha da düşeceğini öngördü. Çoğalmış, "Görünüşe göre bu sene palamudu bol bol yiyeceğiz. Biz satacağız vatandaşımız da yiyecek" dedi.
Tezgahtan palamut alan Yakup Yapan ise "Çok güzel, her çeşit balık var. Şu anda palamut getirdiler. Bundan sonra herhalde bol olacak. Şimdi balık almanın zamanı" ifadelerini kullandı.
(AA)