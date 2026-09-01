Karadeniz'in dört büyükleri şov yaptı: İlk günden tezgahlar doldu doldu taştı

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Rize'de balıkçı Bilgin Küçükmotor da "Balıkçılarımız 'vira bismillah' dedi, artık denizden ne çıkarsa onu satacağız ama bolluk var bu sene" diyerek sezondan umutlu konuştu. Meslektaşı Kerim Yavuz, geçen yıl hamsinin bol olduğunu, bu yıl ise sıranın palamuta geldiğini söyledi.

"İnşallah bu sene bol palamut satacağız ve yiyeceğiz. Bereketli devam edeceğine ve bu sezonun çok güzel geçeceğine inanıyorum. Kayıklar yoğunlukla palamut, istavrit ve mezgit avlıyor. Bugünden itibaren havaların serinlemesiyle birlikte çeşitlerin artacağını düşünüyorum."