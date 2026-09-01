Hafize Gaye Erkan komşularının hayatını cehenneme çevirmiş! Siteden atmak için harekete geçtiler

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Bodrum’da kaldığı villalardan oluşan sitede, komşularına ve çalışanlara zor günler yaşattığı öğrenildi. Komşuları, Erkan'ı siteden atmak için harekete geçti. Yollanan ihtarnamede Erkan’ın ortak servis araçlarını uzun süre kullandığı, sahildeki ortak alanları kapattığı, izinsiz platform kurduğu, geniş açılı kameralarla komşu bahçeleri kaydettiği ve ailesinin araçları için özel park yeri istediği iddia edildi. Erkan ve ailesinin otel misafirleriyle tartıştığı, bazı kişilere fiziksel müdahalede bulunduğu, çalışanlardan menü dışı yemek istediği ve site personelini özel işlerinde çalıştırdığı da savunuldu. Talepleri karşılanmadığında çalışanlara baskı yaptığı, komşularını resmî kurumlara şikâyet etmekle tehdit ettiği ve site yönetimine karşı imza topladığı ileri sürülen Erkan’a noter ihtarı gönderildi. Yönetim, şikâyet konusu davranışların sürmesi halinde villanın devri için dava açılabileceğini bildirdi.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Bodrum’daki komşuları arasında anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü. Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi’nde villa sahibi olan Erkan hakkında site yönetimine çok sayıda şikâyet iletildiği belirtildi.

Ekonomim'den Sadi Özdemir'in haberine göre; şikâyetler üzerine site yönetimi, 28 Ağustos 2026’da Erkan’a noter aracılığıyla ihtarname gönderdi. Erkan’ın 1,3 milyon avroya satın aldığı belirtilen 1 No’lu villadaki davranışlarının ortak yaşamı olumsuz etkilediği savunuldu.

Yönetim, şikâyet konusu eylemlerin sürmesi halinde mülkün devri için dava açılabileceğini bildirdi.

SİTEDEN ATMAK İÇİN İHTAR ÇEKTİLER

İhtarnamede, şikâyet konusu eylemlerin sonlandırılmaması halinde Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yasal işlem başlatılacağı belirtildi:

“Ortak yaşamın diğer kat malikleri açısından çekilmez hale gelmesine neden olan eylemlerinizin devam etmesi ve gerekli yükümlülüklere riayet edilmemesi halinde 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 25’inci Maddesi kapsamında bağımsız bölümünüzün mülkiyetinin devri için dava açılması da dahil olmak üzere müvekkil site yönetimin sahip olduğu tüm yasal hak ve başvuru yollarına başvurulacağına bu kapsamda doğacak yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin tarafınıza yükletilmesinin talep edileceğini ihtaren bildiririz…”

Site yönetiminde görevli yedi kişinin de Erkan hakkında hakaret, tehdit ve şiddet iddialarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ileri sürüldü.

SİTE YÖNETİMİ İDDİALARI SIRALADI

72 villa ile 74 odalı bir otelin bulunduğu tesiste yaşandığı öne sürülen olaylar, ihtarnamede şöyle aktarıldı:

“634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı uyarınca ortak yaşam kurallarını, komşuluk hukukunu ve site düzenini ihlal eden hukuka aykırı fiiller ile ortak alanlara yapılan müdahaleler sebebiyle yasal yollara başvurulacağının ihtarıdır.

Bodrum'da yer alan 72 villa ve 74 odalı otel kompleksinde 1 no'lu villada ikamet etmektesiniz. Tarafınız ve aileniz tarafından uzun süredir sergilenen hukuka aykırı, keyfi ve komşuluk ilişkilerini zedeleyen eylemler neticesinde hem site sakinleri hem de otel işletmesi tarafından müvekkil site yönetimine çok sayıda yazılı ve sözlü şikâyette bulunulmuştur. Site huzurunu, çalışma barışını ve ortak alan düzenini bozan filleriniz aşağıda yer almaktadır:

Tüm kat maliklerinin ve misafirlerin ortak kullanımında bulunan servis araçlarını (buggy) gün içerisinde defalarca ve uzun süreli olarak şahsi tahsisiniz gibi kullanarak diğer sakinlerin bu hizmetten yararlanmasını filen engellediğiniz,

Sahil şeridindeki ortak yürüyüş yolunda bulunan ağaçlara ‘özel mülktür girilmez’ yazılı tabelalar asarak ortak alanı işgal ettiğiniz, yoldan geçen komşuları, çocukları ve çalışanları ‘evi gözetileme’ iddiasıyla taciz ve tehdit ettiğiniz,

Ortak sahil alanına yönetimden ve kat maliklerinden izin almaksızın büyük bir platform kurarak günlerce süren organizasyonlar düzenlediğiniz, diğer bağımsız bölüm maliklerinin ortak alandan yararlanma hakkını gasp ettiğiniz,

Villanıza taktırdığınız geniş açılı kamera sistemiyle yalnızca kendi kullanım alanınızı değil; komşu villaların bahçelerini, özel yaşam alanlarını ve ortak geçiş yollarını 24 saat kayıt altına alarak kat maliklerinin mahremiyet haklarını ağır biçimde ihlal ettiğiniz,

Tesis otoparkında ailenize ait araçlar için diğer kat maliklerinin kullanımını etkileyebilecek şekilde belirli yerlerin tahsis edilmesi konusunda ısrar ettiğiniz, ortak otopark kullanım düzenine müdahale ettiğiniz ve bazı araçların yerlerinden kaldırılması yönünde müdahalelerde bulunduğunuz,

İskele ve sahil gibi ortak alanlarda otel misafirleriyle sürekli tartışmaya girdiğiniz, misafirlere fiziki müdahalede bulunduğunuz ayrıca evcil hayvan kurallarına uygun hareket eden sakinleri ve misafirleri haksız yere ortak alandan uzaklaştırmaya çalıştığınız,

Otel mutfak çalışanlarına menü dışı özel yemek hazırlatma konusunda sürekli baskı kurduğunuz, taleplerin gecikmesi halinde çalışanlara hakaret ettiğiniz, çalışanları ses kayıtları üzerinden tehdit ettiğiniz,

Kış dönemlerinde site yönetiminden izin almaksızın bahçıvan ve temizlik personelini şahsi işleriniz için tahsis ettiğiniz, temizlik personelini haftanın altı günü yalnızca kendi villanızda çalıştırdığınız ve site personelinin çalışma düzenini kendi özel talepleriniz doğrultusunda şekillendirmeye çalıştığınız,

Kendinize özel hizmet veya ayrıcalık tanınmadığı durumlarda personel üzerinde baskı kurduğunuz, personelin işten çıkarılması veya görevden aldırılması yönünde tehdit ve müdahalelerde bulunduğunuz, çalışanların görev ve çalışma düzenlerine doğrudan müdahale etmeye çalıştığınız,

Tarafınızla aynı görüşte olmayan veya taleplerinize karşı çıkan site sakinlerini resmi kurumlara şikâyet etmekle tehdit ettiğiniz, bu kişiler üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığınız, site yönetimi aleyhine imza toplamaya çalıştığınız, diğer kat maliklerini taraf olmaya zorladığınız ve kendinizle aynı görüşte olmayan kişilere karşı baskı oluşturduğunuz…”

MİLYONLUK SİTEDE KALAN ERKAN KİRALAR UCUZ DEMİŞTİ

Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran 2023 ile 3 Şubat 2024 tarihleri arasında TCMB Başkanlığı yapmıştı. Erkan’ın başkanlığı dönemindeki “Kiraların çok yüksek olmadığına dair” açıklamaları da kamuoyunda tartışma yaratmıştı.