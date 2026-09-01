Bahçenize sakın dikmeyin! Meyvesi şifa ama kökü evi yıkmaya geliyor!

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Bahçe Dekorasyonunda Gizli Tehlike

Müstakil ev bahçelerini yeşillendirmek ve gölgelik alanlar yaratmak keyifli bir uğraş olsa da ağaç seçimi büyük önem taşıyor. Estetik görünümü ve lezzetli meyveleri nedeniyle tercih edilen bazı ağaç türleri, farkında olunmadan ev yapılarına ağır zararlar verebiliyor. Uzmanlar, bahçe düzenlemesinde sadece görselliğe değil, ağaçların kök yapısına da dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.