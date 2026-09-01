İBB davasında 2. celsenin 9. günü! Tutuklu isimler tahliye talebinde bulunacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediliyor. İBB davasının ikinci celsesinin 9'uncu günü Silivri'de başlayacak.

Davada, tutuklu isimlerin tahliye talepleri dinleniyor. Dünkü duruşmada Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Kayyum atanan bir belediyede kardeşlik konuşulmaz" dedi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yerine ise avukatı söz aldı. Avukat Fatih Selami Mahmutoğlu, Murat Çalık'ın sağlık sorunlarını hatırlatarak, "İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tarihli raporunda, hastada lösemi şüphesi açısından nüks riski mevcuttur" diyor. Devletin hekimleri tarafından yapılan bir tespit" dedi ve tahliye talebinde bulundu.

Davanın 9'uncu gününde de tutuklu sanıkların tahliye talepleri dinlenecek.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinde yaşananları anbean aktarıyor...