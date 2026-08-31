Melih Gökçek'in yalanı çabuk çöktü! Daire alıp Alman vatandaşı olmak mümkün değil

AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ailesinin Almanya’daki milyonlarca euroluk gayrimenkul yatırımlarını "Alman vatandaşlığı" gerekçesiyle savunsa da Alman mevzuatı iddiasını boşa düşürdü. Almanya’da gayrimenkul satın almanın veya yatırım yapmanın vatandaşlık hakkı sağlamadığı ortaya çıktı. Almanya’da ev, arsa, daire veya ticari gayrimenkul satın alarak vatandaşlık kazanılamıyor. Şirket kurmak ya da yatırım yapmak da doğrudan vatandaşlık hakkı vermiyor.

"VATANDAŞLIK" İÇİN DEDİ...

AKP’li Melih Gökçek, oğlunun ve torunlarının Alman vatandaşlığı için şirket kurup daire aldığını öne sürdü. Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve torunlarının Alman vatandaşı olabilmek için şirket kurup daire satın aldığını iddia etti.

Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek, Düsseldorf’ta kurdukları şirket üzerinden 18 daireli bir bina satın aldı. Bina için 4,5 milyon avro ödendiği belirtildi.

Şirketin ayrıca 8 milyon 500 bin avro karşılığında bir alışveriş merkezi satın almak üzere anlaşma imzaladığı öne sürüldü.

Melih Gökçek, gayrimenkullerin vatandaşlık amacıyla alındığını söyledi. Paranın bir bölümünün ödendiğini, kalan tutar için ise kredi kullanıldığını belirtti:

"Oğlum Ahmet ve çocukları Almanya'dan vatandaşlık almak için bir şirket kurup iki daire aldılar. Tıpkı Mansur Yavaş'ın kızının İngiltere'deki daire alımında olduğu gibi kredi ve ipotek sistemi kullandılar. Ahmet Gökçek evini ve arabasını satarak parayı banka üzerinden yasal yollarla transfer etti"

ALMAN HUKUKU GÖKÇEK'İ YALANLADI

Alman hükûmetinin resmî vatandaşlık portalına ve Alman Vatandaşlık Yasası’na göre gayrimenkul sahibi olmak vatandaşlık şartları arasında bulunmuyor. Almanya’da yatırım karşılığında doğrudan vatandaşlık veren bir sistem de uygulanmıyor.

Gayrimenkul satın alınması tek başına oturum izni dahi sağlamıyor. Şirket kurulması ise ancak gerçek bir ticari faaliyet yürütülmesi ve diğer koşulların karşılanması durumunda çalışma veya oturum başvurusunda değerlendirilebiliyor. Bu süreç otomatik vatandaşlık anlamına gelmiyor.

Alman vatandaşlığı için genel olarak ülkede en az 5 yıl yasal ikamet etmek gerekiyor. Başvuru sahibinin uygun bir oturum statüsüne sahip olması, geçimini sağlayabilmesi, en az B1 seviyesinde Almanca bilmesi ve vatandaşlık sınavını geçmesi isteniyor. Ayrıca vatandaşlığa engel bir sabıkanın bulunmaması ve demokratik anayasal düzene bağlılık beyanı aranıyor.

Özel uyum gösterenlerin 3 yılda vatandaşlığa geçmesine olanak tanıyan düzenleme de 30 Ekim 2025’te kaldırıldı. Bu nedenle Gökçek’in gayrimenkul alımlarını vatandaşlık gerekçesiyle açıklaması, Almanya’nın mevcut mevzuatıyla örtüşmüyor.

SORUŞTURMA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattığı bildirildi.

Soruşturmanın, çalışanı ve cirosu bulunmadığı belirtilen şirkete Türkiye’den gönderilen paranın kaynağına ilişkin soru işaretleri üzerine başlatıldığı ifade edildi.