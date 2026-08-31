Melih Gökçek'ten soruşturma açıklaması: Oğlum Alman vatandaşlığı için aldı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ailesinin Almanya'daki gayrimenkul yatırımlarına ilişkin açıklamada bulundu. Oğul Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Düsseldorf'ta kurdukları şirket üzerinden 4,5 milyon euro bedelle 18 daireli bir binayı satın aldığı, 8 milyon 500 bin euro karşılığında ise bir AVM satın almak için anlaşma imzaladığı belirtildi.

GÖKÇEK'TEN AÇIKLAMA

Melih Gökçek, TV100 programında Sinan Burhan'a yaptığı açıklamada, Almanya'daki yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gökçek, oğlu Ahmet ve torunlarının Almanya'dan vatandaşlık almak için şirket kurup daire aldıklarını belirtti. Paranın bir kısmının ödendiğini, geri kalan kısmı içinse kredi çekildiğini söyledi.

Burhan Gökçek'le görüşmesini şu şekilde aktardı:

"18 daire alındığı öne sürülen yurt veya pansiyon konusu. Sayın Gökçek diyor ki: 'Oğlum Ahmet ve çocukları Almanya'dan vatandaşlık almak için bir şirket kurup iki daire aldılar. Tıpkı Mansur Yavaş'ın kızının İngiltere'deki daire alımında olduğu gibi kredi ve ipotek sistemi kullandılar. Ahmet Gökçek evini ve arabasını satarak parayı banka üzerinden yasal yollarla transfer etti.' Konunun özü bu."

SORUŞTURMA SÜRECİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sıfır çalışanı ve cirosu olan şirkete Türkiye'den gönderilen paranın kaynağına ilişkin soru işaretleri üzerine, Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlatmıştı.