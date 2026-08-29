Son Dakika| Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Almanya'daki mal varlığı gündeme geldikten sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel, Melih Gökçek'in gelini Hülya Gökçek adına 2022'de Almanya'da HAMAG Holding isimli bir paravan şirket kurulduğu ve 2023 yılında 849 bin euroluk hissedar alındığı ardından 4 milyon euroluk gayrimenkul kaydedildiğini haber yapmıştı.

Ticaret kayıtlarında 18 daireli bir bina olduğu belgeleri de haberde paylaşıldı. Melih Gökçek iddiaları 'iftira' olarak nitelendirerek Ağırel hakkında hukuki işlem başlatacağını duyurmuştu. ,

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Melih Gökçek'in yurtdışı para transferleri ve şirketler hakkında soruşturma başlattı.