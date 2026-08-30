Son Dakika | Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında hastaneden yeni açıklama!

Dün geçirdiği kalp krizinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama yapıldı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, kalp krizi geçiren Yılmaz'a öncelikle Ayvacık Devlet Hastanesi'nde gerekli müdahalenin yapıldığını, ardından saat 20.30'da üniversite hastanesine getirildiğini belirtti.

"HATTA ESPRİ YAPIYOR"

Erenoğlu, şöyle devam etti:

"Yılmaz'ın söz konusu problem yaşayan, sorunlu olan damarlarına Ercan Akşit hocamız ve ekibi tarafından başarıyla müdahale ediliyor. Şükürler olsun şu an için iyi. Biraz önce Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Arda Aydın, Prof. Dr. Ercan Akşit ve Genel Sekreter Oğuz Ünal ile birlikte ziyaret ettik. Genel sağlık durumu gayet iyi şükürler olsun, hatta espri yapıyor."

"24 SAATİ DOLDURUNCA SERVİS ŞARTLARINDA KENDİSİNİ TAKİP EDECEĞİZ"

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit de Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Akşit, şöyle dedi:

"Kalp krizinin beklediğimiz komplikasyonlarının gelişme ihtimaline karşın yoğun bakımda duruyor. Damardan giden kan sulandırıcı ilaçları var. Genel durumu böyle iyi gitmeye devam ederse akşam üzeri 24 saati doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz. Bir iki gün içinde de sağlıcakla evine uğurlarız."

Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde dün akşam saatlerinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesine sevk edilmişti.

Anjiyo laboratuvarına alınan Yılmaz'a burada Prof. Dr. Ercan Akşit ve ekibi tarafından el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapılmıştı. (AA)