Motorin ve benzine yapılan dev zammı açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuna açıklayacak. Uzmanların ağustos ayı tüketici enflasyonuna (TÜFE) ilişkin beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 aralığında değişiklik gösteriyor.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, temmuz ayında yüzde 31,75 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi öngörülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ REKOR TIRMANIŞ

ANKA'ya açıklamalarda bulunan Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, ağustos ayında temmuz ayına kıyasla ortalama benzin ve motorin fiyatlarının sırasıyla yüzde 10,7 ve yüzde 14,4 oranında yükseldiğine dikkat çekti. Yılmaz, akaryakıt fiyatlarının enflasyona etkisini şu sözlerle aktardı:

“Bunun aylık bazda enflasyona doğrudan katkısı 0,33 puan. Ocak-ağustos döneminde ise fiyat artışları motorinde yüze 47,5, benzinde yüzde 33,2. Sekiz aylık enflasyona doğrudan katkısı 1,25 puan”

ZİNCİRLEME ZAM DALGASI HIZ KAZANIYOR

Enerji fiyatlarındaki bu sert artışların diğer mal ve hizmet fiyatlarına ikincil yansımalarına da değinen Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın hızlandığını belirterek, "Enerji fiyatlarındaki bu çarpıcı aylık artışlar, ister istemez ikincil fiyatları da etkileyecek. Daha kısa sürede ikincil fiyatlar artacak. Fiyatlama davranışlarındaki bozulma hızlanacak" ifadelerini kullandı. Bu yansıma süresinin 4-5 aydan 2 aya gerilemesinin söz konusu olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Dolayısıyla ağustos ayındaki ikincil etki 1,33 puan olarak hesaplandığında, toplam etki 1,66 puan olmakta (aylık bazda). Eğer bu iki aya yayılırsa ağustostaki fiyat artışlarına benzin ve motorinin etkisi 1 puan civarında olacaktır" dedi.

EYLÜL AYINDA YENİ ZAM DALGASI KAPIDA

Eylül ayı itibarıyla akaryakıtta eşelmobil sisteminden aşamalı bir çıkış yaşanacağını ve eğitim harcamalarıyla bağlantılı fiyat artışlarının da devreye gireceğini belirten Yılmaz, bu tablonun eylül ayında planlanan hedeflerin üzerinde bir enflasyonu tetikleyebileceğini söyledi.

Enerji maliyetlerindeki hızlı düşüşler veya topluma güven verecek yeni bir Orta Vadeli Program (OVP) gibi dengeleyici unsurların eksikliğine işaret eden Yılmaz, "Bunu geriye çevirecek olan enerji maliyetlerindeki hızlı ve yüksek düşüşüler ile her kesime güven ve umut verecek yeni OVP’dir. Bunların ihtimali düşük olduğunda enflasyon ne yapılırsa yapılsın iyi senaryoda bile yıl sonunda 32’lerin üzerine çıkacaktır" diyerek uyarıda bulundu.