Son Dakika | Melih Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir! Ankara Büyükşehir'in avukatı açıkladı

ABB avukatı Nadi Türkaslan, Melih Gökçek ve yakınlarına ilişkin iki suç duyurusu ile resen başlatılan soruşturmanın birleştirilebileceğini söyledi. Türkaslan, üç dosyanın birlikte yürütülmesini beklediğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında 7 Ağustos 2026’da Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na suç duyurusunda bulundu. ABB avukatı Nadi Türkaslan, başvurunun kapsamını kamuoyuyla paylaştı.

Türkaslan, Melih Gökçek ve yakınlarının mal varlıklarının araştırılması için daha önce de suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Resen başlatılan soruşturmayla birlikte üç dosyanın gündemde olduğunu söyleyen Türkaslan, bunların birleştirilmesini beklediğini açıkladı.

“BELEDİYE İMKANLARINDAN ELDE EDİLDİĞİ İDDİALARININ ARAŞTIRILMASINI İSTEDİK”

Türkaslan, 7 Ağustos’taki suç duyurusunun amacını şöyle açıkladı:

"Bizim amacımız kimsenin nerede, ne amaçla yatırım yaptığının peşine düşmek değil; bu bizi ilgilendirmiyor. Bizim amacımız, daha dün bile üzerinde kayıtlı mal varlığı olmadığını söyleyenlerin bu yatırımları belediye imkanlarından illegal yollarla elde ettiklerinin bulunup çıkarılması. Biz bu amaçla 7 Ağustos tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir şikayette bulunduk. Soruşturmanın içeriğine saygımız nedeniyle bugüne kadar o soruşturmayla ilgili de kimseye bir şey açıklamamıştık.

"GÖKÇEKLER SUÇ ÖRGÜTÜ DİYEBİLECEĞİM.."

Bizim o şikayetimizin temeli ve dayanağı; 'Gökçekler Suç Örgütü' diyebileceğim eski Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Nevin Gökçek, Osman Gökçek, Ahmet Gökçek, yakınları, belediye bürokratları, yoğun bir şekilde iş yapan, ihale alan iş adamlarıyla birlikte belediyenin parasını, varlıklarını, taşınmazlarını nasıl kullandığını ortaya koymaktı. Hatta bu örgütün kendi faaliyetlerini yürütebilmek için bir televizyon kanalını dahi sahiplenip onun üzerinden yayın yaptığını, yine örgütün amaçları doğrultusunda spor kulüplerine dahi uzandığını delilleriyle birlikte o dosyada biz açığa koyduk."

BAŞVURU HENÜZ SORUŞTURMA NUMARASI ALMADI

Suç duyurusunun henüz soruşturma numarası almadığını belirten Türkaslan, dosyadaki olası kısıtlama kararı nedeniyle daha fazla ayrıntı paylaşmadı:

"Yapmış olduğumuz şikayet evrakı henüz soruşturma numarası almadığı için evrakın geldiği aşamayı, o soruşturmada kısıtlama kararı bulunup bulunmadığını bilemiyorum. Bu nedenle başvuru dilekçemizin içeriğine ilişkin daha fazla bilgi vermeyi bu aşamada çok doğru bulmuyorum."

ÜÇ DOSYANIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ İSTEYECEK

Türkaslan, Melih Gökçek ve yakınlarının mal varlıklarının araştırılması amacıyla daha önce de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını söyledi. Türkaslan resen başlatılan soruşturmanın da bu iki başvuruyla birleştirilmesi gerektiğini savundu:

"Daha önceden İbrahim Melih Gökçek ve yakınlarının, suç örgütünün, sebepsiz mal edindiği, bu nedenle de mal varlıklarının araştırılmasına ilişkin bir şikayetimiz daha Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunuyor. Dolayısıyla Murat Ağırel'in yayınından sonra resen başlatılan soruşturma, bizim yapmış olduğumuz iki şikayet evrakının birleştirilerek delillerin bütünlüğü yönünden soruşturmanın bir arada yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerekirse bu yönde bir dilekçeyle de başvuracağım."

ALMANYA’DAKİ ŞİRKET İDDİALARI DOSYADA YOK

Türkaslan’a, "Sizin 7 Ağustos'taki suç duyurunuzda bu Almanya'daki şirket iddiaları içeriyor muydu?" sorusu yöneltildi.

Türkaslan, "Bu şekilde yoktu, bu şekilde yoktu." yanıtını verdi.

"Yani hangi... neyle ilgili iddialar vardı? Genel çerçevede bilgi verebilir misiniz?" sorusu üzerine Türkaslan şunları söyledi:

"Mal varlıklarının edinilmesiyle ilgili vardı. İhalelerle ilgili vardı. Ancak bu Murat Ağırel'in programındaki konu bizde yoktu."

“3 SORUŞTURMANIN DA BİRLİKTE YÜRÜTÜLECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUM”

Türkaslan, "Bağlantılı olabileceğini düşünüyor musunuz birleştirilmesi..." sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabii. Yani delillerin bütünlüğü, şemanın tam olarak gözükebilmesi için soruşturmanın birlikte yürütülmesinde zaruret olduğu kaçınılmaz. Tartışmasız. Ben zaten 3 soruşturmanın da birlikte yürütüleceğini tahmin ediyorum. Buyurun."

GÖKÇEKLERİN CEZA ALDIĞI BİR DOSYA VAR MI?

Türkaslan’a, "Efendim daha evvelden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 100'e yakın dosya... Gökçek ailesi hakkında 100'e yakın dosya olduğunu ifade etmişti. Bunların da adli mercilere iletildiğini söylemişti. Sonuçlanan ve Gökçeklerin ceza aldığı bir dosya var mı şu an halihazırda?" sorusu da yöneltildi.

Türkaslan, şu ana kadar yargı önüne taşınan bir şikâyet bulunmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Benim bildiğim kadarıyla yok. Yani soruşturma izni verilmiştir, Danıştay aşamasındadır ama henüz yargı önüne çıkan bir şikayetimiz olmadı."