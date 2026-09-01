Galatasaray'da ayrılmayı reddetti: 40 milyon euroluk teklif kaçtı

Yaz transfer döneminin artık son günlerine girilirken Galatasaray'da kadro planlaması devam ediyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Wilfried Singo'ya talip olurken sürpriz bir gelişme yaşandı.

NEWCASTLE UNITED'A GİTMEYİ REDDETTİ

Dici Futbol Youtube kanalında konuşan Ali Naci Küçük'ün haberine göre; İngiliz kulübü, Wilfried Singo için 40 milyon euroluk teklifte bulundu. Yönetim teklife sıcak bakarken 25 yaşındaki futbolcu ayrılmayı reddetti.

"AYRILMAK İSTEMİYORUM"

Ali Naci Küçük konuşmasında "“Wilfried Singo’ya Newcastle United kulübünden 40 milyon euroluk resmi teklif geldi. Galatasaray ‘oturalım konuşalım ve bu işi imzaya dökebiliriz’ dedi. Singo kabul etmedi ‘ben kesinlikle ayrılmayacağım buradan ben 1 yıl daha Galatasaray’da kalıp rüştümü ispat edeceğim Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağım ve çok daha iyi bir rakama Premier Lige transfer yapacağım’ dedi.” sözlerini sarf etti.

2 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan Wilfried Singo, bin 557 dakika sahada kaldı. Fildişi Sahilli futbolcu bu sürede 2 gol ve 3 asist kaydetti.