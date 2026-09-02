Son Dakika | Silivri'deki kazada gemi 11 dakikada batmış! Bakan Uraloğlu açıkladı

Silivri’nin 18 deniz mili açığında saat 03.15 sıralarında ALSU tankeriyle çarpışan Tuğberk İmamoğlu adlı kuru yük gemisinin yaklaşık 11 dakika içinde, 800-900 metre derinliğe battığı Bakan Uraloğlu açıkladı. Gemide kaptanlar dâhil tamamı Türk 10 denizci bulunurken, mürettebata telefon ve telsizle ulaşılamadı. Deniz yüzeyinde gemiye ait enkaz parçaları, can simitleri ve boş can kurtarma araçları bulundu ancak şu ana kadar hiçbir denizciye sağ olarak ulaşılamadı. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hava ve deniz unsurlarının katıldığı arama kurtarma çalışmalarına, kazadan hasar almadan kurtulan ve boş olduğu açıklanan ALSU tankeri de destek veriyor. Gemiyi sigortalayan şirketin sahibi Emin Yaşacan ise kazanın seyir hatasından kaynaklanmış olabileceğini ve mürettebatın hayatını kaybettiğini düşündüklerini söyledi.

Silivri’nin 18 deniz mili açığında ALSU tankeri ile Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi saat 03.15 sıralarında çarpıştı. Kazadan 11 dakika sonra Tuğberk İmamoğlu’na ait acil durum cihazından sinyal alındı. Geminin çağrılara yanıt vermemesi ve yüzeyde enkaz parçaları ile boş can kurtarma araçlarının bulunması üzerine battığı değerlendirildi.

Kazaya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ALSU ile çarpışan Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığını açıkladı:

"Oradaki batan gemiden sadece kalan emareler olduğunu arkadaşlarımız teyit etmiş oldu. Ve arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız."

Batan gemi

11 DAKİKADA BATMIŞ

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşık 800-900 metre derinlikte battığı düşünülen gemide kaptanlar dahil 10 Türk denizcinin bulunduğunu açıkladı.

Geminin yaklaşık 11 dakika içinde battığının tahmin edildiğini belirten Uraloğlu, personelin telefon ve telsiz çağrılarına cevap vermediğini söyledi.

"TELEFON NUMARALARINI BULDUK AMA ASLA ULAŞILAMADI"

Uraloğlu, "Oradaki bize kayıtlı olan cep telefonu numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı, aynı zamanda telsiz sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı." dedi.

Gemilerin çarpıştığı lokasyon

Uraloğlu, arama kurtarma devam etse de, "Ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı." açıklaması yaptı.

KURTARMA ÇALIŞMALARINA MSB DE KATILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kurtarma çalışmalarını katıldığını açıkladı:

"Marmara Denizi Silivri açıklarında, 2 Eylül’de iki ticari geminin çarpışması sonucu, batmış olduğu değerlendirilen bir gemi ile 10 kişilik mürettebatını arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurlara saat 08.40 itibariyle gerekli talimatlar verilmiş, 1 adet İHA derhal bölgeye ulaşarak çalışmalara başlamıştır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbot bölgeye gönderildi"

GEMİYİ SİGORTALAYAN İSİM KONUŞTU

Halk TV'ye bağlanan gemiyi sigortalayan şirketin sahibi Emin Yaşacan, aramalar sürmesine rağmen 10 denizcinin hayatını kaybettiğini düşündüklerini söyledi. Kazanın büyük olasılıkla seyir hatasından kaynaklandığını savunan Yaşacan, gemide veya cihazlarda teknik bir sorun bulunduğuna ilişkin işaret olmadığını belirtti.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarından bir kare

İstanbul Valiliği, arama kurtarma çalışmalarının Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekiplerine ait helikopterler ve çok sayıda deniz aracıyla sürdüğünü bildirdi. Çarpışmaya karışan ALSU tankeri de çalışmalara destek veriyor. İlk bilgilerde tankerin motor yağı taşıdığı belirtilirken, Valiliğin son açıklamasında ALSU’nun boş olduğu kaydedildi.

KURTARMA FİLİKALARI BOŞ BULUNDU

DGM, Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma araçlarının deniz yüzeyinde bulunsa da kimsenin içeride olmadığını dile getirdi.

Battığı değerlendirilen geminin boş bulunan can kurtarma filikaları

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun son duruma ilişkin açıklaması da tam olarak şöyle:

"Sarsat uydu sistemiyle bir acil çağrı almış oldu. EPIRB dediğimiz bir acil çağrı sistemiyle beraber bundan bizim bilgimiz oldu. Bu, gemideki acil durumda konumu bildiren ve acil çağrıyı bildiren bir cihaz, sistem. Bunun üzerine Türk Radyo üzerinden bizim Ana Arama Kurtarma Merkezimiz anons geçerek gemiye ulaşmaya çalıştı.

Bunun üzerine oradaki çatışan iki gemiden birisi olan Alsu gemisinin kaptanı dönüş yaparak 3.15'te bir gemiyle çatıştığını, çarpıştığının bilgisini verdi. Ve biz de bu anlamda olayı teyit etmiş olduk. Onun üzerine bütün arkadaşlarımız, arama kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Hemen dakikalar sonrasında gerek Kıyı Emniyeti olsun, gerek Sahil Güvenlik olsun hem arama kurtarma botlarını hem römorkörlerimizi bölgeye yönlendirdik.

Tabii bölgeye arkadaşlarımız ulaştığında... İki gemi, bir tanesi Tuğberk İmamoğlu ki battığını düşündüğümüz, yani aşağı yukarı da teyit ettiğimiz gemi, diğeri de Alsu, ikisi de ticari gemi... Oradaki batan gemiden sadece kalan emareler olduğunu arkadaşlarımız teyit etmiş oldu. Ve arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız.

Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ve batan gemide 10 tane gemicimiz, kaptanlar dahil 10 tane deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk.

Ve zaten olayın o ilk 3.26'daki bizim acil çağrı ve bu geminin (Tuğberk İmamoğlu'nun) tespit ettiğimizde, oradaki bize kayıtlı olan cep telefonu numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı, aynı zamanda telsiz sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı.

Hani buradaki çatışmanın olduğu anı 3.15 olarak kabul edersek, bizim de acil çağrı aldığımız dakikayı 3.26 olarak kabul edersek -ki böyle, o bizim çağrı aldığımız dakika net- kaptanın bildirdiği 3.15'in de doğru olduğunu kabul edersek; 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük. Ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı.

Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz. Ama elbette bu verdiğim bilgiler ilk bilgilerdir. Detay bilgilere ulaştığımız müddetçe kamuoyumuzu bilgilendirmeye devam edeceğiz"