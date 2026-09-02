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Halk TV Spor Galatasaray oldu transfersaray! Resmen açıklandı: Sırada kim var Özbek'in planı tıkır tıkır işliyor

Galatasaray oldu transfersaray! Resmen açıklandı: Sırada kim var Özbek'in planı tıkır tıkır işliyor

Dursun Özbek öyle bir atağa kalktı ki Galatasaray oldu transfersaray. Bir transfer daha resmen açıklandı. Başkan Özbek'in planı tıkır tıkır işliyor. Sırada kim var?

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Galatasaray oldu transfersaray! Resmen açıklandı: Sırada kim var Özbek'in planı tıkır tıkır işliyor - Fotoğraf: 1
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transfer yapmıyor diye yapılan eleştirilere eylül ayını işaret edip cevap veriyordu. Öyle bir atağa kalktı ki Galatasaray oldu transfersaray. Özbek'in planı tıkır tıkır işliyor. Sırada kim var?

Galatasaray oldu transfersaray! Resmen açıklandı: Sırada kim var Özbek'in planı tıkır tıkır işliyor - Fotoğraf: 2
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Özbek, önce öteden beri istediği Rafael Leao transferini bitirdi. Milan'la sarı kırmızılıların istediği şartlarda anlaşma sağlandı ve Leao Galatasaray'a katıldı.

Galatasaray oldu transfersaray! Resmen açıklandı: Sırada kim var Özbek'in planı tıkır tıkır işliyor - Fotoğraf: 3
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Ardından Victor Osimhen'in yedeği olabilecek golcü için harekete geçildi. TFF'nin şartına göre hareket edildi ve Portekiz'in Porto takımından milli oyuncu Deniz Gül transfer edildi.

Galatasaray oldu transfersaray! Resmen açıklandı: Sırada kim var Özbek'in planı tıkır tıkır işliyor - Fotoğraf: 4
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Galatasaray transferi şöyle açıkladı: "Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül’ün transferi konusunda, oyuncunun kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’luk bölümü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD kulübüne ödenecektir. Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya; her sezon için net 1.500.000 Euro garanti ücret ödenecektir."

Galatasaray oldu transfersaray! Resmen açıklandı: Sırada kim var Özbek'in planı tıkır tıkır işliyor - Fotoğraf: 5
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Sıra savunmaya gelmişti. İlk düşünülen isim Yusuf Akçiçek oldu. Kulbü Al Hilal'le görüşmeler yapıldı. Transferde aşama sağlanmıştı ama Al Hilal, yerine transfer yapmadığı için vazgeçti. Yusuf Akçiçek, Al Hilal'de kaldı.

Galatasaray oldu transfersaray! Resmen açıklandı: Sırada kim var Özbek'in planı tıkır tıkır işliyor - Fotoğraf: 6
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Bunun üzerine listedeki diğer isme geçildi ve kısa sürede transfer gerçekleşti. Galatasaray, El-Chadaille Bitshiabu'nun transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray oldu transfersaray! Resmen açıklandı: Sırada kim var Özbek'in planı tıkır tıkır işliyor - Fotoğraf: 7
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Yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray oldu transfersaray! Resmen açıklandı: Sırada kim var Özbek'in planı tıkır tıkır işliyor - Fotoğraf: 8
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Herkes şimdi merak içinde bekliyor. Sırada kim var? Planı tıkır tıkır işleyen Dursun Özbek'in kafasından ne geçiyor?

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