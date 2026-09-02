İstanbul’da yağmurun şakır şakır yağacağı tarihi açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul’un günlük hava durumu ve haftalık tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre mega kentte cuma gününe kadar yağış beklenmezken, poyrazın etkisiyle sıcaklıklar dengede kalacak. Cuma günü ise gök gürültülü yağış etkisini gösterecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da bugün gün içinde en yüksek sıcaklık öğle saatlerinde 31°C olarak ölçülecek. Sabah saatlerinde 23°C olan hava sıcaklığı, akşam 24°C ve gece 22°C seviyelerine gerileyecek. Nem oranının %45 ile %85 arasında değişeceği günde deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak duyuruldu.

POYRAZ RÜZGARI SICAKLIĞI DENGELİYOR

AKOM’un "Dikkat" başlığıyla paylaştığı bilgiye göre, kuzeyli yönlerden (Poyraz) saatte 20-50 km hızla esmesi beklenen sert rüzgarlar kuzeyin serin havasını bölgeye taşıyor. Bu durum sıcaklıkların aşırı yükselmesini engellese de termometrelerin 28°C ile 31°C aralığında seyretmesi öngörülüyor.

CUMA GÜNÜNE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Haftalık rapora göre Cuma günü İstanbulluları yağışlı bir hava karşılayacak. Haftanın detaylı tahmini şu şekilde:

3 Eylül Perşembe: Parçalı ve az bulutlu (En düşük 21°C / En yüksek 29°C)

4 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak yağmurlu, metrekareye 2-5 kg yağış bekleniyor (En düşük 21°C / En yüksek 27°C)

5 Eylül Cumartesi: Az bulutlu ve açık (En düşük 21°C / En yüksek 31°C)

6 Eylül Pazar: Açık, haftanın en sıcak günü (En düşük 22°C / En yüksek 32°C)

7 Eylül Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu (En düşük 21°C / En yüksek 28°C)

8 Eylül Salı: Açık (En düşük 20°C / En yüksek 27°C)