Silivri'de gemisi batan patrondan 'Vurup kaçtılar' iddiası! Telsizdeki son uyarı buymuş

Marmara Denizi Silivri açıklarında Alsu isimli gemi ile Tuğberk İmamoğlu isimli ticari geminin çarpışmasının ardından Tuğberk İmamoğlu'nun sahibi Tahsin Doğruyol açıklamalarda bulundu.

SİLİVRİ'DE GEMİSİ BATAN PATRONDAN 'VURUP KAÇTILAR' İDDİASI!

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden 90 metre uzunluğundaki Türk bayraklı Alsu ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden 89,98 metre uzunluğundaki Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu çarpıştı.

Kaza sonrası Tuğberk İmamoğlu'nun yaklaşık 11 dakika içinde battığı belirtilirken, gemide bulunan 10 personelle de irtibat kurulamadı. Kazadan hasarsız kurtulan Alsu'nun ise bölgede bulunduğu öğrenildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sabah'ın haberine göre, Tuğberk İmamoğlu'nun sahibi Tahsin Doğruyol, kazadan saat 05.00 sıralarında haberdar olduğunu söyledi. Doğruyol, gemide çarpışma meydana geldiğinin ancak gemiye ulaşılamadığının kendisine bildirildiğini, bunun üzerine teknik müdürlerinden gemidekilere ulaşmalarını istediğini ancak başarılı olunamadığını aktardı.

Doğruyol, kazanın ardından “Kimseye haber verilmiyor 30 dakika. Bu hatayı anlarım ama gitmeyi anlamam” ifadelerini kullandı.

TELSİZDEKİ SON UYARI BUYMUŞ

Kaza saatinin 03.10 olduğunu belirten Doğruyol, karşı geminin kendi gemilerinin ön-yan bölümüne girdiğini düşündüklerini söyledi.

Geminin su alarak yan yatmış olabileceğini ifade eden Doğruyol, kaptanının Alsu'yu telsizden “Üstüme geliyorsun” diyerek uyardığını belirtti.