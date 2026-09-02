40 yıllık çobanı bile şaşırttı: Hareketsiz bulduğu garip canlıyı beslemeye başladı
Kayseri’de koyun otlatan 40 yıllık çoban Öcal Atman, arazide hareketsiz duran nadir bir Arap tavşanı buldu. Ürkekliğiyle bilinen koruma altındaki nesli tükenmekte olan canlıyı evinin bahçesinde korumaya alan Atman, durumu yetkililere bildirdi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi sınırlarındaki Işıl Dağı'nda koyun otlatan çoban Öcal Atman, IUCN kırmızı listesinde yer alan bir Arap tavşanını arazide hareketsiz halde buldu.
40 yıldır dağlarda çobanlık yapan Atman, normalde son derece ürkek olan hayvanın kıpırdayamaması üzerine onu tedavi edilmesi için evine götürdü.
55 yaşındaki Öcal Atman, Işıl Dağı'nda sürüsünü otlatırken arazide hareketsiz yatan sıra dışı görünümlü bir hayvanla karşılaştı.
Tavşan kulaklarına, kanguru bacaklarına ve fare gövdesine benzeyen yapısıyla dikkat çeken kemirgen, IUCN Kırmızı Listesi'nde yer alan Arap tavşanıydı.
Yaklaşık 40 yıldır dağlarda çobanlık yapan ve Arap tavşanını defalarca gördüğünü söyleyen Atman, bu kez hayvanın davranışının tamamen farklı olduğunu anlattı.
Öcal Atman, "Bu hayvanlar normal şartlarda insanı görür görmez kaçarlar. Bu sefer yanına kadar gittim, hareket edemedi. Bir sorun olduğunu düşünüp eve getirdim. Dernek başkanımıza olayı anlattım. O da konuyu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine iletti" dedi.
Atman, hayvanı koruma altına alarak evinin bahçesinde beslemeye başladı.
Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin hayvanı teslim alacağını ve gerekli kontrollerin ardından doğaya salacağını belirtti.
Palaslılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Özdemir de Arap tavşanının koruma altındaki bir tür olduğunu bildiklerini, bu nedenle durumu derhal yetkililere ilettiklerini kaydetti.
(AA)