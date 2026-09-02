Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 40 yıllık çobanı bile şaşırttı: Hareketsiz bulduğu garip canlıyı beslemeye başladı

40 yıllık çobanı bile şaşırttı: Hareketsiz bulduğu garip canlıyı beslemeye başladı

Kayseri’de koyun otlatan 40 yıllık çoban Öcal Atman, arazide hareketsiz duran nadir bir Arap tavşanı buldu. Ürkekliğiyle bilinen koruma altındaki nesli tükenmekte olan canlıyı evinin bahçesinde korumaya alan Atman, durumu yetkililere bildirdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
40 yıllık çobanı bile şaşırttı: Hareketsiz bulduğu garip canlıyı beslemeye başladı - Fotoğraf: 1
1 9

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi sınırlarındaki Işıl Dağı'nda koyun otlatan çoban Öcal Atman, IUCN kırmızı listesinde yer alan bir Arap tavşanını arazide hareketsiz halde buldu.

40 yıllık çobanı bile şaşırttı: Hareketsiz bulduğu garip canlıyı beslemeye başladı - Fotoğraf: 2
2 9

40 yıldır dağlarda çobanlık yapan Atman, normalde son derece ürkek olan hayvanın kıpırdayamaması üzerine onu tedavi edilmesi için evine götürdü.

40 yıllık çobanı bile şaşırttı: Hareketsiz bulduğu garip canlıyı beslemeye başladı - Fotoğraf: 3
3 9

55 yaşındaki Öcal Atman, Işıl Dağı'nda sürüsünü otlatırken arazide hareketsiz yatan sıra dışı görünümlü bir hayvanla karşılaştı.

40 yıllık çobanı bile şaşırttı: Hareketsiz bulduğu garip canlıyı beslemeye başladı - Fotoğraf: 4
4 9

Tavşan kulaklarına, kanguru bacaklarına ve fare gövdesine benzeyen yapısıyla dikkat çeken kemirgen, IUCN Kırmızı Listesi'nde yer alan Arap tavşanıydı.

40 yıllık çobanı bile şaşırttı: Hareketsiz bulduğu garip canlıyı beslemeye başladı - Fotoğraf: 5
5 9

Yaklaşık 40 yıldır dağlarda çobanlık yapan ve Arap tavşanını defalarca gördüğünü söyleyen Atman, bu kez hayvanın davranışının tamamen farklı olduğunu anlattı.

40 yıllık çobanı bile şaşırttı: Hareketsiz bulduğu garip canlıyı beslemeye başladı - Fotoğraf: 6
6 9

Öcal Atman, "Bu hayvanlar normal şartlarda insanı görür görmez kaçarlar. Bu sefer yanına kadar gittim, hareket edemedi. Bir sorun olduğunu düşünüp eve getirdim. Dernek başkanımıza olayı anlattım. O da konuyu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine iletti" dedi.

40 yıllık çobanı bile şaşırttı: Hareketsiz bulduğu garip canlıyı beslemeye başladı - Fotoğraf: 7
7 9

Atman, hayvanı koruma altına alarak evinin bahçesinde beslemeye başladı.

40 yıllık çobanı bile şaşırttı: Hareketsiz bulduğu garip canlıyı beslemeye başladı - Fotoğraf: 8
8 9

Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin hayvanı teslim alacağını ve gerekli kontrollerin ardından doğaya salacağını belirtti.

40 yıllık çobanı bile şaşırttı: Hareketsiz bulduğu garip canlıyı beslemeye başladı - Fotoğraf: 9
9 9

Palaslılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Özdemir de Arap tavşanının koruma altındaki bir tür olduğunu bildiklerini, bu nedenle durumu derhal yetkililere ilettiklerini kaydetti.

(AA)

Kayseri Hayvan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro