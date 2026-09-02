40 yıllık çobanı bile şaşırttı: Hareketsiz bulduğu garip canlıyı beslemeye başladı

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Öcal Atman, "Bu hayvanlar normal şartlarda insanı görür görmez kaçarlar. Bu sefer yanına kadar gittim, hareket edemedi. Bir sorun olduğunu düşünüp eve getirdim. Dernek başkanımıza olayı anlattım. O da konuyu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine iletti" dedi.